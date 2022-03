Liceul ”Ovidius”, gazda etapei județene a Olimpiadei Naționale de Biologie

Sâmbătă, 19 martie, la Liceul Teoretic „Ovidius” Constanța se va desfășura etapa județeană a Olimpiadei de Biologie, ediția 2022, organizată de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța.La această competiție participă un număr de 145 de elevi din municipiu și județ. Proba începe la ora 11.00 și are o durată de trei ore. Conform Regulamentului privind organizarea și desfăşurarea Olimpiadei de Biologie, aprobat cu nr.25640/16.02.2022, valabil pentru anul școlar 2021-2022, anul acesta se va derula faza județeană a olimpiadei de biologie pentru clasele IX - XII. Pentru etapa națională, județul Constanța are alocat câte un loc pentru fiecare an de studiu.Conform regulamentelor Ministerului Educației cu privire la derularea olimpiadelor și concursurilor școlare, etapa județeană a Olimpiadei Naționale de Biologie se va desfășura cu participare fizică, respectându-se toate măsurile de prevenire a îmbolnăvirii cu SARS-COV-2.Subiectele respectă bibliografia recomandată la nivel național de către Ministerul Educației și se încadrează în programa de olimpiadă pentru disciplina biologie. Subiectele sunt de tip grilă: 30 complement simplu, 30 complement grupat, 5 probleme/cauză – efect, iar corectarea se face în prezența elevului și a doi martori prin utilizarea unui șablon ce va fi suprapus pe fișa de răspuns completată de elev.La etapa națională se va desfășura și o probă practică. Eventualele contestații se pot depune luni, 21.03.2022, în intervalul orar 10.00-12.00, la secretariatul Liceului Teoretic Ovidius Constanța.Etapa naţională se va desfășura în perioada 26-30 aprilie 2022, în municipiul Cluj-Napoca.