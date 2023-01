MESAJE FORMALE, de Mica Unire, ale Ministerului Educației și președintelui FSLI, care au uitat de Ziua Internațională a Educației

Decizia privind declararea zilei de 24 ianuarie ca Ziua Interna╚Ťional─â a Educa╚Ťiei, adoptat─â de c─âtre Adunarea General─â a Organiza╚Ťiei Na╚Ťiunilor Unite ├«n 3 decembrie 2018, reprezint─â recunoa╚Öterea rolului important pe care educa╚Ťia ├«l are ├«n men╚Ťinerea p─âcii ╚Öi construirea unei lumi moderne. Iar acestea se realizeaz─â prin dezvoltarea liber─â, integral─â ╚Öi armonioas─â a personalit─â╚Ťii umane ╚Öi prin preg─âtirea tinerei genera╚Ťii pentru a putea face fa╚Ť─â competi╚Ťiei ├«n activitatea productiv─â.Cu toate acestea, Ministerul Educa╚Ťiei ╚Öi pre╚Öedintele Federa╚Ťiei Sindicatelor Libere din ├Änv─â╚Ť─âm├ónt, Simion H─âncescu, au transmis dou─â mesaje formale ├«n care dovedesc c─â au uitat de cea de-a doua aniversare a zilei de 24 ianuarie.Iat─â mesajul postat de Ministerul Educa╚Ťiei pe pagina oficial─â de socializare:ÔÇ×Marc─âm, ast─âzi, un moment istoric esen╚Ťial at├ót pentru ├«nf─âptuirea statului na╚Ťional unitar, c├ót ╚Öi pentru evolu╚Ťia identit─â╚Ťii na╚Ťionale, moment care trebuie cinstit ╚Öi pe care avem nevoie s─â-l transmitem, spre a fi cunoscut ╚Öi respectat de copiii no╚Ötri.24 ianuarie este o zi important─â pentru noi, rom├ónii - un simbol al for╚Ťei lui ┬ź├«mpreun─â pentru acela╚Öi ╚Ťel┬╗.Unirea Principatelor este dovada c─â, ╚Öi atunci c├ónd vremurile sunt tulburi, prin perseveren╚Ť─â ╚Öi curaj, rom├ónii sunt solidari c├ónd exist─â un obiectiv ├«n care cred cu adev─ârat.Mul╚Ťumiri dasc─âlilor care educ─â ├«n sensul respectului pentru istorie ╚Öi pentru figurile marcante care au pus bazele Rom├óniei de ast─âzi! Misiunea pe care o au este una pe c├ót de frumoas─â, pe at├ót de important─â - avem nevoie s─â-i ├«nv─â╚Ť─âm pe copii care le sunt r─âd─âcinile, pentru c─â, doar ╚Ötiindu-le, vor iubi locul acesta si oamenii lui!ÔÇŁ.╚śi mesajul transmis pe adresa redac╚Ťiei de pre╚Öedintele FSLI, Simion H─âncescu:ÔÇ×Dragi profesori ╚Öi dragi elevi,24 Ianuarie 1859 reprezint─â o born─â ├«n istoria poporului rom├ón, prin ├«nf─âptuirea Unirii Principatelor Rom├óne, sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza.C├ónd ve╚Ťi r─âsfoi paginile c─âr╚Ťilor de istorie ╚Öi ve╚Ťi ajunge la acest capitol, apleca╚Ťi-v─â cu mai mare aten╚Ťie asupra acestei lec╚Ťii valoroase, care vorbe╚Öte, ├«n final, despre noi, cei de ast─âzi, urma╚Öii celor care au ╚Ötiut cum s─â ├«╚Öi uneasc─â for╚Ťele pentru ├«ndeplinirea unui ╚Ťel comun. Datorit─â lor avem funda╚Ťia necesar─â pe care putem construi o via╚Ť─â mai bun─â, ├«n prezent, dar ╚Öi pentru viitor! Binele comun este, ├«n zilele pe care le tr─âim, unul dintre obiectivele noastre, ale celor care ne ├«nt├ólnim ├«n acest spa╚Ťiu al educa╚Ťiei: elevi, p─ârin╚Ťi ╚Öi angaja╚Ťi ai sistemului de ├«nv─â╚Ť─âm├ónt.Purt├ónd ├«nsemnele istoriei ├«n suflet ╚Öi ├«n minte, ne ├«ndrept─âm cu speran╚Ť─â spre ceea ce ne dorim cu to╚Ťii s─â realiz─âm ÔÇô o ╚Öcoal─â mai bun─â ├«n Rom├ónia, care s─â ofere calitate ├«n formarea elevilor, dar ╚Öi o baz─â solid─â pentru genera╚Ťiile viitoare. Mai marii istoriei au ╚Ötiut c─â investi╚Ťia ├«n educa╚Ťia unui popor este calea c─âtre evolu╚Ťie, iar acest exemplu ar trebui s─â ne ghideze ╚Öi pe noi!Nu travers─âm o perioad─â simpl─â, ci una ├«nc─ârcat─â de provoc─âri, dar pentru care suntem preg─âti╚Ťi s─â g─âsim solu╚Ťii, dac─â ╚Ötim s─â r─âm├ónem uni╚Ťi. Solidaritatea este cuv├óntul cheie de care societatea din Rom├ónia are nevoie acum pentru stabilitate.Istoria ne ├«nva╚Ť─â, iat─â, c─â marile realiz─âri ale unei na╚Ťiuni sunt posibile dac─â lupta pentru scopul comun este mai important─â dec├ót dezbinarea sau propriul interesÔÇŁ.