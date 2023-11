Palmaresul Concursului „Constanța International Competition - Festival for Young Pianists" Ediția 2023

Premii numeroase pentru tinerii pianiști constănțeni, elevi ai Colegiului Național de Arte „Regina Maria" din Constanța care au participat la concursul „Constanța International Competition - Festival for Young Pianists", ediția 2023.Proiectul organizat de asociația „Nihil Sine Arte” în parteneriat cu Colegiul Național de Arte "Regina Maria" și Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” s-a desfășurat la Sala “Sergiu Celibidache” a colegiului, în perioada 26 octombrie - 3 noiembrie 2023, beneficiind de finanțare din fonduri nerambursabile de la Primăria Municipiului Constanța.Sub deviza #susținemartașiperformanțalaConstanța, asociația Nihil Sine Arte a înscris în proiect premii în diplome, bani, dar și multe angajamente profesionale constând în recitaluri de pian, concerte de pian cu orchestra, masterclass-uri de pian și vizite de lucru la Academia Regală de Muzică din Londra, Regatul Unit, pentru concurenții constănțeni, dar și pentru alți participanți în competiție. "Constanța International Competition - Festival for Young Pianists" dorește să susțină în special viitorul artei și culturii în Constanța și pe tinerii artiști constănțeni aflați la început de drum în devenirea lor profesională.Premii în diplome și bani:grupa de vârstă 10-12 aniPREMIUL III - Caraivan DavidPREMIUL III - Pîrlog Deliagrupa de vârstă 13-15 aniPREMIUL I - Cutova Inya MariaPREMIUL III - Holca Ruxandra Georgianagrupa de vârstă 16-18 aniPREMIUL I - Filip Irisa Maria GeorgianaPREMIUL II - Tașu AntoniaMENȚIUNE - Chiselenco Maria ElenaPremii speciale:Cutova Inya Maria - premiul special „Concert de pian cu orchestra Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vălcea” și premiul special „Concert de pian cu orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski"”.Filip Irisa Maria Georgiana - premiul special „Concert de pian cu orchestra Filarmonicii „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vălcea” și premiul special „Concert de pian cu orchestra Teatrului Naţional de Operă şi Balet "Oleg Danovski".Filip Irisa Maria Georgiana – premiul special "Masterclass de pian cu pianistul și profesorul Florian Mitrea și vizită de lucru la Academia Regală de Muzică din Londra, Regatul Unit”Tașu Antonia Rodica – premiul special "Masterclass de pian cu pianistul și profesorul Florian Mitrea și vizită de lucru la Academia Regală de Muzică din Londra, Regatul Unit”Chiselenco Maria Elena - premiul special "Constanța Young Artist"Filip Irisa Maria Georgiana - premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei piese de J.S. BACHCutova Inya Maria - premiul special pentru cea mai bună interpretare a unei piese de F.ChopinPremiul special “One piano recital at the National Museum of Art, Constanța” a fost acordat elevelor: Cutova Inya Maria, Filip Irisa Maria Georgiana, Tașu Antonia Rodica.Premiul special “One shared recital at the National Museum of Art, Constanta” a fost acordat elevilor: Caraivan David, Pîrlog Delia, Holca Ruxandra Georgiana, Chiselenco Maria ElenaTot în acest proiect, șapte elevi ai Colegiul Național de Arte "Regina Maria" au fost selectați pentru a participa la un masterclass de pian de câte trei ședințe individuale susținut de pianista Cristina Popescu Stănești, conferențiar universitar doctor și prodecan al Facultății de Interpretare Instrumentală, Universitatea de Muzică din București, și două ateliere de grup, de teorie muzicală susținute de pianistul Florian Stoica, profesor la Colegiul Național de Arte "Regina Maria" din Constanța: Cutova Inya Maria, Neamțu Diana Maria, Holca Ruxandra Georgiana, Silivestru Andreea, Chiselenco Maria Elena, Filip Irisa Maria Georgiana, Tașu Antonia Rodica.