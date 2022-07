Pentru fanii NEVERSEA vin două zile de petrecere la superlativ

Designerul Csilla Tulodgy, cunoscută acum sub numele de Stella Matina, a creat special pentru această vară o colecție capsulă inspirată de elementele care creează farmecul festivalului Neversea, după cum informează monitorulcj.ro. Lumina soarelui, nuanțele de nude ale nisipului, albastrul mării, portocaliul răsăritului și culorile vii ale decorului de festival au inspirat-o pentru această colecție vestimentară unică.





Fiecare piesă reprezintă în totalitate brandul Stella Matina: rochii asimetrice cu o tentă boemă, lejere, cu bretele înnodate, rochii din piele ecologică perforată, rochii transparente brodate care se pot lua peste costumul de baie. Toate acestea pot fi găsite în Designers’ Nest Neversea





Pentru prima dată în zona de fashion sunt disponibile și accesorii pentru copii. Căști pentru izolarea sunetului, costume de baie, tricouri, accesorii de plajă și jucării sunt doar câteva dintre lucrurile pe care le pot cumpăra părinții pentru copii.



Sâmbătă, 9 iulie, și duminică, 10 iulie, domnișoarele din festival îl pot întâlni în această zonă pe cel mai râvnit și apreciat hair hairstylist din România și nu numai, Sorin Stratulat.





Sâmbătă, 9 iulie, vine o doză de energie bună și mult optimism de la Emil Rengle. În jurul orei 16:00, doritorii pot participa la atelierul său „The Joy of Movement”.



Programul celor două zile de week-end pe cele cinci scene:





Sâmbătă, 9 iulie



Main Stage: Arias, Manuel Riva, Carla's Dreams, Black Eyed Peas, Alan Walker, Steve Aoki



The Ark: Albert NBN, Șatra B.E.N.Z, Azteca, Connect-R & Johny Romano, Nane, BBNO$



Temple: Sit, Cezar b2b Praslea, Amelie Lens, Milo Spykers



Daydreaming: Angel, Akos, Persic, Hiraach, Mira, Marwan, Kerala Dust, Glauco di Mambro



Oasis: Alexunder Base, Andrew Maze, Bogdan Vix, Adrian Șaguna, Pascal Junior, Vali Bărbulescu & Lucian Bărbulescu









Duminică, 10 iulie



Main Stage: Azteck, One True Singer (Rareș, Adi, Erika Isac), Delia, Tyga, Timmy Trumpet, Dimitri Vegas & Like Mike, Tujamo



The Ark: DJ Wicked, Oscar, Ian, Culese din Cartier, Dirtyphonics



Temple: Mahony, Jamie Jones, Richy Ahmed



Daydreaming: Daniel Deplin, Pandhora, Lee Burridge, Sebastien Leger, Hvob Live



Oasis: Maya, Sasha Lopez, Albwho, DJ Andi, Korolova





Neversea este mai mult decât un festival de muzică. Este o sărbătoare a libertății, a creativității, a stilului și a culorilor. Ținutele de vară extravagante, colorate sau strălucitoare, încălțămintea îndrăzneață, coafurile și accesoriile creative, toate vor fi parte din hub-ul fashion al festivalului Neversea.