Circa 260.000 de persoane sunt așteptate la cea de-a patra aventură pe insula NEVERSEA

Ultimele detalii legate de cea mai mare desfășurare de forțe de care litoralul are parte din 2019 încoace, de la precedenta ediție NEVERSEA, le-am aflat luni, 4 iulie, în cadrul conferinței de presă la care au participat Edy Chereji - Head of Communication & CSR, Bogdan Rădulescu - Head of Partnership & New Business, alături de reprezentanți ai autorităților locale: Vergil Chițac, primarulm Constanța, colonel Constantin Dima, comandantul Grupării de Jandarmi Mobile Tomis Constanța, comisar-șef Liviu Lazăr, șeful Poliției Municipiului Constanța, comisar-șef Cristian Oprișan, șeful Agenției Naționale Antidrog Constanța și colonel Cristian Amarandei - Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dobrogea.



Mobilizare impresionantă pentru cel mai sigur loc public de la malul Mării Negre



Așadar, 600 de lucrători ai Poliției Române, deci o medie de 150 de polițiști pe zi, vor acționa pe toate cele trei paliere, respectiv ordine publică, pe linie de investigații criminale și mai ales pe linie rutieră. „Vom acorda o atenție deosebită deținerii și consumului de substanțe interzise. În acest sens, din dispozitiv vor face parte mai mulți câini special antrenați pentru depistarea substanțelor interzise”, a declarat comisar-șef Liviu Lazăr.





La nivelul Inspectoratului pentru Situații de Urgență au fost stabilite resursele care vor fi alocate special pentru acest festival, unități din subordinea Inspectoratului General urmând să se alăture celor locale. „Două autospeciale de intervenție la accidente colective, două autospeciale de transport personal și victime multiple, ofițeri pentru punctul de comandă și conducere integrată. Vom desfășura activitatea în două intervale orare, de la ora 8.00 la 18.00, iar de la 18.00 – 8.00 vor fi alocate resursele suplimentare, pentru a asigura prevenirea unor situații de urgență. Pe amplasament, vor fi permanent 10 mijloace de mobilitate și aproximativ 54 de angajați, iar în rezervă avem alte 17 mijloace de mobilitate și 75 de angajați”, a afirmat colonelul Cristian Amarandei.





În festival vor fi și 700 de agenți de securitate privați. De asemenea, în perimetrul festivalului vor fi amplasate două spitale mobile și trei puncte de prim ajutor cu paramedici. În acest fel, perimetrul festivalului Neversea 2022 va deveni cel mai sigur loc public de la malul Mării Negre, în cele patru zile și patru nopți de desfășurare.



Un eveniment care va aduce 30 milioane de euro în comunitatea constănțeană





Toți cei care au abonamente sau bilete sunt invitați cu o zi mai devreme, pe 6 iulie, să le preschimbe, începând de la ora 6 dimineața și până la ora 22, asta dacă în prealabil și-au făcut check-in online. Dar vor putea să o facă și la intrarea în festival. Cei care vor ajunge doar în timpul festivalului la Constanța vor putea să-și preschimbe biletul și abonamentul în fiecare zi a festivalului, începând cu ora 14.00 și până la ora 5.00 dimineața a doua zi.





Cei care vin cu mașina la Constanța, pentru a participa la festival, sunt sfătuiți să lase mașinile unde sunt cazați și să vină cu transportul în comun, care și-a prelungit programul pe durata NEVERSEA.





Accesul la festival se va face pe o singură intrare, dinspre Portul Tomis. „Pentru cei care ne sunt vecini, am pregătit forme de acces care să le permită să ajungă la locație, la casa lor”, a declarat Edy Chereji.





În ceea ce privește minimizarea oricăror riscuri la care este expus un festival de o asemenea anvergură, pentru minori s-au prevăzut brățări de o anumită culoare, pentru a nu avea acces la băuturi alcoolice sau tutun. „Bineînțeles avem toleranță 0 pentru consumul de substanțe interzise la orice vârstă, de aceea oferim tot suportul autorităților locale și naționale pentru a implementa măsurile care se impun. Pentru a reduce orice fel de intenții de a veni în festival cu substanțe interzise, am limitat accesul la doar două intrări și două ieșiri pe zi”, a mai precizat organizatorul.





Întrebați care va fi impactul economic asupra Constanței, organizatorii estimează undeva la 30-32 de milioane de euro, bani care vor intra în comunitate. în timp ce bugetul festivalului este de 10 milioane lei cu tot cu onorariile artiștilor. Bogdan Rădulescu, unul dintre organizatori, a declarat că Dimitri Vegas & Like Mike sunt cei mai bine plătiți. Artiștii vor fi cazați în stațiunea Mamaia, pentru că acolo sunt unități de cazare la standarde internaționale, dar sunt și artiști care vin cu avioanele private, vor sta cât le este performance-ul, după care vor pleca mai departe.





Zilele acestea, peste 10.000 oameni din 15 țări ale lumii construiesc oaza de libertate denumită și The Island of Dreams, pe plaja Neversea, unde în intervalul 7-10 iulie 2022 se va desfășura ediția cu cel mai mare număr de participanți din 2017 încoace. Sunt așteptați peste 260.000 de participanți pe parcursul celor patru zile.