Performanța mondială se atinge cu sacrificii. Ce face în vacanță genialul Filip Rădulescu

Cursant al centrului Nomin Jyuku din Constanța, Filip Rădulescu a fost singurul elev constănțean participant la această competiție mondială a celor mai strălucite minți în aritmetică, România fiind reprezentată de alți șapte elevi din București. Între care și Marcu Theodor (categoria 9-10 ani), cel care, în urmă cu doi ani, la „Românii au talent”, datorită unui golden-buzz oferit de Andi Moisescu, se califica direct în semifinala competiției televizate.









Ce presupune antrenamentul în aritmetică mentală? În procesul calculelor de aritmetică mentală, ambele emisfere ale creierului funcționează simultan, așa încât o astfel de activitate dezvoltă gândirea creativă și analitică, îmbunătățește concentrarea, memoria fotografică, imaginația, logica, precum și abilitățile de observare și auzul. Acesta nu este doar un calcul mental, deoarece capacitatea de a se găsi răspunsuri la cele mai dificile exemple și sarcini în câteva secunde dezvoltă emisfera dreaptă a creierului, care este responsabilă de imaginație și gândirea vizual figurativă.







Felicitat de colegii de clasă prin intermediul unui filmuleț





Revenind la isprava internațională a lui Filip, mama lui, Ștefania Roxana Lică, profesoară de muzică la Școala gimnazială nr. 7 „Remus Opreanu”, ne-a povestit cum a reușit performanța: „Proba a început cu adunarea a zece numere formate dintr-o cifră, în câte trei șiruri, apoi la opt numere de câte două cifre, până când, la un moment dat, s-au calificat Filip și un băiețel de la Intellect School din Kârgâzstan, organizatoare a competiției. Proba de foc în stabilirea câștigătorului a presupus inclusiv scăderea timpului alocat calculului mintal. S-a plecat de la 1,5 secunde la primele adunări de două cifre, secvențele de calcul ajungând să se deruleze cu o frecvență de 0,4 secunde”.











Surpriza avea să vină din partea colegilor săi de clasă, de la Școala nr. 43, care, la aflarea veștii că Filip Rădulescu a ocupat locul I, i-au transmis, prin intermediul unui filmuleț realizat de învățătoarea Carmen Fulina, bucuria și susținerea lor. „În momentul în care i-am trimis mesajul doamnei învățătoare, mă gândeam că îl va felicita, pentru că știu cât de mult se implică și îl susține, dar a fost peste așteptările noastre acel filmuleț extraordinar cu colegii lui Filip. Ne-a lăsat pur și simplu fără cuvinte mobilizarea întregii clase”, a mai mărturisit Ștefania Roxana Lică.





De altfel, în vară, prof. Carmen Fulina declara că este foarte plăcut și în același timp o provocare să ai în clasă un astfel de copil genial. „Filip, deși se descurcă foarte bine la calcule, nu se plictisește, este foarte atent la tot ceea ce spun, pentru că matematica nu înseamnă doar calcul. Și rezolvare de probleme, și înțelegerea noțiunilor, ca să poți să faci conexiuni cu tot ce înseamnă în viață, ca să poți să aplici matematica. Este un copil foarte bun, foarte receptiv. În clasa a II-a a trebuit să-l opresc să-mi spună direct rezultatele, pentru a-i lăsa și pe colegii lui să muncească la calcule. El are tendința de a da rezultatul foarte repede. Este o imensă bucurie să ai un asemenea copil la clasă și ne dorim cu toții să avem cât mai mulți, pentru că este evident că altfel îți desfășori activitățile când vezi că ei sunt dornici să te asculte. Simt că am tras lozul câștigător”.



În finalul discuției, am fost curioși să aflăm ce i-a adus Moș Crăciun acestui uimitor copil, dar și cum își petrece vacanța de iarnă. „Un lego, haine, dulciuri și un joculeț cu un glob pământesc, ceva de explorat. Pe lângă temele la română și la matematică, lucrez suplimentar, citesc, dar mă și joc”, declara, timid, Filip.











„Vacanțele la el sunt o școală mai relaxantă, pentru că, indiferent de durata acestora, el are program de lucru în fiecare zi, exceptând atunci când pleacă în tabere sau mergem în concediu”, a adăugat mama lui Filip, care este conștientă că un copil are nevoie de vacanță, dar și că performanța trebuie susținută.





Și până la urmă, dacă stăm să ne gândim, nu este de-ajuns numai antrenamentul, unui astfel de copil mai trebuie să-i permită și nivelul intelectual.





De aici s-a întors cu locul I, deoarece a reușit să-și învingă adversarul, din Kârgâzstan, la categoria 7-8 ani, adunând opt numere de ordinul zecilor, în doar patru secunde, la secțiunea „addition”.