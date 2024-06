Povestea unei pasiuni. De la "Chefi la cuțite" s-a reîntors în banca liceului absolvit în Techirghiol

În prezent, Mihai Dragomir promovează în cel mai frumos mod imaginea orașului Techirghiol și a liceului din localitate. Drept mulțumire, acesta a primit din partea conducerii școlii un certificat de apreciere pentru evoluția în carieră. Iar primarul orașului Techirghiol, Iulian Constantin Soceanu, i-a oferit lui Mihai Dragomir, în numele instituției pe care o conduce, o diplomă de onoare și un premiu în bani.







O poveste de succes, un real exemplu de perseverență





Tânărul din Constanța se mândrește cu o experiență vastă în bucătărie până la vârsta de 24 de ani. Acesta a lucrat alături de chef Alex Crăciun aproximativ opt luni, iar mai apoi a ocupat funcția de chef la un restaurant deschis recent.





„Am început să gătesc în vacanța de vară. După ce am terminat școala, am început să lucrez într-un bistro unde făceam multă pizza, șnițel, mâncare confortabilă pentru toți, dar nu era ceea ce îmi doream eu. Atunci am ales să plec, să mă mut la București. Mi-am găsit o școală, mi-am găsit un job în unul dintre cele mai bune restaurante la momentul respectiv pe piață. Este un restaurant de fine dining. Am plecat de jos, pe secțiunea de salate, apoi am trecut la carne. (...) Se auzea vorba prin Constanța că a venit un mare chef de la Londra: Alex Crăciun. Mi-am depus CV-ul, voiam neapărat să ajung acolo! Și în cele din urmă m-au contactat. Am lucrat alături de el opt luni”, a mărturisit Mihai Dragomir, la Chefi la cuțite.





„Au fost opt luni ca la armată! Începeam la ora 8:00, terminam la 1:00. Lucram cinci zile pe săptămână, pauzele erau rare. Terasa avea 300 de locuri, iar preparatele erau foarte complexe. Simțeam că pot să lucrez oriunde ca bucătar, dar nu mă vedeam niciodată chef. Mi-a ieșit în cale un job, pe postul de chef, restaurantul ăsta mi-a oferit mie cam tot ce mi-am dorit de la mine. Merge surprinzător de bine pentru primul an. Am fost și la câteva competiții internaționale. Am fost la Olimpiada Gastronomică de la Stuttgart cu echipa națională de juniori. Sunt foarte pasionat și am încercat să fac multe chestii într-un timp scurt”, a mai adăugat el.





Un detaliu care a ieșit la iveală despre tânăr este faptul că a mai participat la Chefi la cuțite în urmă cu cinci ani. Pe atunci avea doar 18 ani.





Mihai Dragomir a răspuns astfel invitației de a le vorbi elevilor din clasa a XI-a, învățământ profesional, de la liceul din Techirghiol despre parcursul său, încurajându-i pe aceștia să învețe, să aibă încredere în forțele proprii, să se implice total în rezolvarea sarcinilor primite și să acorde importanța cuvenită lucrului în echipă.