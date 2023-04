Prof. Cristina Anghel: "Elevii au găsit ora 25 a zilei, în care au realizat aceste proiecte"

Profesorii coordonatori ai elevilor au fost Cristinel Maga, Carmen Maga și director Cristina Anghel. La concursul din acest an, au fost înscrise, în total, 4.567 de proiecte, realizate de 26.725 de elevi, din 19 țări.





Cu acest prilej, Liceul Teoretic „Ovidius” din Constanța a organizat, marți, 11 aprilie, o conferință de presă la care au fost prezenți și reprezentanții echipelor câștigătoare, care și-au prezentat pe scurt proiectele și ideile inovatoare cu ajutorul unor power-point-uri.











Profesorul coordonator Cristinel Maga și-a manifestat bucuria și mândria pentru rezultatele liceenilor și pentru faptul că aceștia reușesc, an de an, să concureze la nivel înalt. „Elevii noștri au fost premiați anual. Vorbesc, aici, de premiile care ne-au onorat de-a lungul timpului la această competiție. Dar vorbesc și despre cele mai mari premii, încă de la prima noastră participare, din anul 2007. De atunci, iată, am creat elevi care se luptă cu cei mai duri din întreaga lume și, practic, reprezintă liceul nostru acolo”, a precizat acesta.











Directorul Liceului Teoretic „Ovidius” din Constanța, Cristina Anghel, a dorit să precizeze faptul că elevii nu s-au ocupat de proiecte în timpul cursurilor sau al temelor pentru școală, ci au făcut imposibilul posibil să găsească ore libere, la finalul zilei. „Aceste proiecte reprezintă un rezultat al ultimelor șase luni, fiind realizate dincolo de programa școlară, după cursuri, după orele de teme. Și, iată, elevii au găsit ora 25 a zilei, în care au realizat aceste proiecte. Ne bucurăm foarte mult de rezultatele lor și trebuie să spun că, pe lângă această competiție, avem rezultate și la olimpiadele școlare”, a specificat Cristina Anghel.





Tema principală a proiectului, de care elevii au fost foarte încântați, este proiectarea unei stații spaţiale complet independente de Terra, cu un anumit număr de locuitori, care pot convieţui pe această staţie, „pionieri” în cercetarea și colonizarea spațiului. Stația trebuia să conțină tehnologii moderne de dobândire a hranei, de producere și utilizare a energiei, de reciclare a aerului, apei și a deșeurilor. Stația este văzută ca o arcă a supraviețuirii, în cazul în care Pământul ar deveni, la un moment dat, o planetă neprimitoare.