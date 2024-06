Revolta părinților de la Școala 43! Au refuzat să-și mai ducă la clasă copiii, din cauza agresivității unui elev

Părinții elevului-problemă de doar 9 ani spun că este provocat și de aceea reacționează atât de brutal. „Bun, dar oare profesorii, colegii noștri, îl provoacă de ajunge să-i agreseze verbal?”, i-a întrebat prof. Ionuț Răgușilă, director adjunct. Pentru că elevul înjură pe toată lumea: a înjurat-o pe învățătoare, l-a înjurat pe gardian, pe profesorii de serviciu. Ba chiar, același adjunct ne povestea că a ajuns să fie ridiculizat de acest elev de doar 9 ani, care a întrebat conducerea ce tot cheamă Poliția la școală, de parcă și-au făcut hotel aici…





Directorul Școlii nr. 43, prof. Mihaela Udrea, ne-a arătat un întreg dosar cu sesizări și rapoarte în cazul minorului agresor. „Avem un dosar cu o mulțime de sesizări din partea colegilor profesori agresați, fie că vorbim de engleză, religie, învățătoare… Am tot solicitat note de informare, pentru că am zis să facem tot ceea ce depinde de noi ca să-l ajutăm, să-l îngăduim, să vorbim cu el cumva. Dar văzând că numărul incidentelor s-a mărit îngrijorător, atunci am anunțat și organele abilitate, așa cum spune metodologia. Am respectat exact toți pașii din metodologie. Am tot sperat să ajungem la un consens, că poate și elevul… e un copil până la urmă… Chiar ne dorim să-i facem bine și copilului, pentru că și el are drepturi. Consilierul școlar și-a declinat competențele, considerându-se depășit, și i-a recomandat mamei să-și ducă copilul la un control neuropsihiatric. Când a mai încercat să-l ia în cabinetul individual, a făcut un circ inimaginabil: trăgea de bănci, de balustradă, țipa”, a declarat prof. Mihaela Udrea.

















Ulterior, s-a continuat cu convocarea consilierilor de la Centrul Județean de Resurse și de Asistență Educațională, pe 15 aprilie, când un specialist în mediere, Mirela Căpățână, i-a recomandat mamei să vină să stea cu el la clasă. „Am scris la Protecția Copilului, am scris la Siguranță Școlară, prilej cu care ambele doamne comisar au venit și au ținut ore la clasa a III-a, pentru a le explica ce înseamnă un limbaj elegant, comportament deosebit. Am anunțat IȘJ pe 10 aprilie. Am anunțat din nou Protecția Copilului pe 9 mai”, explică aceeași directoare, exasperată de multitudinea demersurilor în van. Pe de altă parte, ea este foarte supărată și de faptul că părinții celorlalți 23 de copii sunt nemulțumiți de actul didactic, care are de suferit din cauza deranjului creat de conturbator.







„De cinci luni eu nu mai fac școală! Clasa este pur și simplu devastată!”





Camelia Niculache este de 35 de ani profesor învățător și ne-a mărturisit marți, 4 iunie, că nu i-a fost dat să nu poată gestiona comportamentul la clasă al unui elev. „Cât a fost în clasa pregătitoare acest copil nu făcea absolut nimic din ceea ce făceam cu colegii lui la clasă, iar mama credea că am ceva personal. Îi spuneam zilnic ce ar trebui să schimbe în programul copilului, ce ar trebui să facă cu el acasă, i-am recomandat de-atunci să meargă la un psiholog. Nu a făcut nimic din toate câte i-am sugerat, ci a preferat să-l mute din școală în școală, ca acum, în clasa a III-a, să-l aducă înapoi. Asta după ce a scris tot felul de mesaje pe grupurile părinților la adresa mea, după ce a plecat. În urmă cu doi ani afirma că nu sunt un cadru didactic pregătit, iar acum s-a întors la «cea mai bună și mai înțelegătoare» din toată seria cu care a avut de-a face. Dar mama nu a făcut nimic pentru acest copil, care acum este scăpat de sub control. În fiecare zi el caută motive de a bate și de a agresa în toate felurile atât elevii, cât și profesorii. De la acest copil am aflat, în mijlocul orei, niște înjurături pe care nu le-am auzit nici la adulți. Nu mai pot stăpâni clasa din cauza lui, copiii nu se mai pot concentra, pentru că el caută tot mereu motive de a le distrage atenția. Se plimbă printre rândurile de bănci, îi înjură, iese la toaletă și nu se mai întoarce, toată ora închide și deschide ușa, deranjându-i pe colegii lui. Regret că în ianuarie, când mi-a fost repartizat de către Inspectoratul Școlar acest copil, nu am refuzat să intru la clasă, pentru că știam ce mă așteaptă. Mutatul din școală în școală nu este o soluție. Am stat de vorbă și cu părinții, care nu fac altceva decât să-și paseze vina de la unul la altul. De cinci luni eu nu mai fac școală! Clasa este pur și simplu devastată!”, a povestit învățătoarea Niculache.











În final, ne mărturisit că în toată cariera a lucrat și cu copii de etnie romă, și cu copii din familii destrămate, și cu copii cu probleme financiare, dar cu toți a reușit să finalizeze cu succes ciclul primar.





În alte vremuri și cu alte reguli, un asemenea copil nu ar mai fi stat în bancă, pentru că ar fi fost exmatriculat. În niciun caz părinții a 23 de copii nu ajungeau să-și caute alte unități de învățământ.





În urmă cu patru ani, minorul agresiv ajungea în clasa pregătitoare la Școala 43, de unde avea să plece, din cauza comportamentului deplasat. În clasa I se muta la Școala Spectrum, unde nu avea să reziste prea mult și de unde a fost transferat apoi la Școala Gimnazială nr. 24 „Ion Jalea”. În cele din urmă, în luna ianuarie 2024, avea să se întoarcă la școala de unde plecase, spre disperarea părinților celorlalți elevi, dar chiar și a învățătoarei.