S-a dat startul celei de-a XIX-a ediţii a Taberei Internaționale de Pictură de la Medgidia

Începând de joi, 17 august, până la data de 25 august 2023, la Medgidia se desfășoară cea de-a XIX-a ediţie a Taberei Internaţionale de Pictură „Lucian Grigorescu”. Ediţia din acest an reunește 15 pictori talentați din România, Turcia, Irak, Republica Moldova și Cipru de Nord. Vor fi prezenți și vor picta la Medgidia următorii artiști plastici: Eusebio Spînu, Dan Ion Cîrjoi, Ioana Lavinia Streinu, Anda Tănase, Gabriela Luca, Adina Dogaru, Mircea Costea, Mihriban Mirap, Bahri Genc, Kenan Ozgur, Olga Getmanova, Fatimah Adil Jumaah Alersan, Faten Farooq Mihmood Al-Obadi, Olesea Enachi, Feridun Isiman.Potrivit Primăriei Medgidia, evenimentul a debutat în această dimineață cu o conferință de presă la care au fost prezenți pictorii participanți la tabără, oficialități publice locale dar și criticul de artă Alice Dinculescu. Alături de aceștia, la deschidere au luat parte și iubitori ai artei din municipiu, cursanți ai cercurilor de pictură. Cu această ocazie, viceprimarul municipiului Medgidia, Nicolae Păun, le-a urat bun venit tuturor, exprimându-şi bucuria de a găzdui cu drag acest cunoscut eveniment cultural internațional.După prezentarea pictorilor și a țărilor de proveniență, Alice Dinculescu, criticul de artă care an de an este aproape de pictorii participanți a vorbit despre cultura și arta din zona dobrogeană. Aceasta a precizat că atât istoria regiunii, cât și relieful dobrogean constituie izvoare bogate de inspirație și surse nemărginite de învățătură, din care artiștii plastici pot împrumuta idei pentru opere de artă desăvârșite. Așadar, pictorii au la dispoziție aproximativ o săptămână pentru a expune pe pânză ideile și pentru a impresiona publicul.Conform regulamentului, fiecare artist plastic participant la tabără va lăsa în patrimoniul municipalității cel puțin două tablouri. Rezultatele muncii artiștilor în tabăra de la Medgidia vor putea fi vizionate și apreciate în cadrul vernisajului care va avea loc joi, 24 august 2023, în sala de festivități a Casei Armatei, începând cu ora 16.00. Până atunci, în perioada 21-23 august 2023, în intervalul orar 10.00-18.00, toți cei interesați pot vizita atelierul de lucru al artiștilor, situat la etajul trei al Hotelului „Stadion”.