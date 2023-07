Viața bate filmul la Medgidia: un hoț și-a făcut buletin pe numele verișorului său, mort în urmă cu 19 ani!

O cercetare penală privind comiterea mai multor furturi, în municipiul Medgidia și împrejurimi, a scos la iveală o situație încâlcită, ce le-a dat multe bătăi de cap polițiștilor: un tânăr hoț care nu a fost declarat la naștere și-a făcut carte de identitate pe numele vărului lui, mort în urmă cu 19 ani, când era bebeluș. El a fost ajutat de mătușa lui, care a recunoscut că și-a lăsat pruncul mort în spital, nu i-a declarat decesul și a văzut o oportunitate să-și ajute nepotul să aibă documente, pentru a pleca în străinătate!Un grup de hoți din Medgidia a terorizat, în ultimii ani, cetățenii din oraș și din împrejurimi. Indivizii furau tot ce le cădea în mână: au intrat în clădiri pe care le-au vandalizat, de unde au sustras calorifere și uși, pentru a le duce la fier vechi, au dat iama în ferme, de unde au plecat cu oi și berbecuți. În unele cazuri, paguba făcută se ridică la mii de euro, în altele... au furat bucăți din garduri, pe care au obținut 40 de lei la centrele de colectare a fierului. Unul dintre hoți se remarcă prin faptul că, pe lângă acuzațiile de furt calificat, acesta va petrece timp bun după gratii pentru comiterea infracțiunilor de fals privind identitatea și fals material în înscrisuri oficiale. Este vorba despre Șaban Ainur Cerchez, cunoscut mai degrabă cu porecla de „Birtane”. Rezolvarea cazurilor în care au fost implicați Birtane și gașca lui le-au dat adevărate bătăi de cap polițiștilor, mai ales că pe parcursul anchetei au descoperit alte încrengături: pe lângă „găinăriile” cu care îi obișnuiseră pe oamenii legii (o parte dintre membrii grupării au fost anchetați în trecut pentru tâlhării și furturi), de data aceasta s-a descoperit că Birtane reușise să obțină o carte de identitate... pe un alt nume!Mai multe furturi, aceleași amprente papilare, fără ... autor!Pe parcursul lui 2020, polițiștii constănțeni au primit numeroase sesizări cu privire la o serie de furturi comise în Medgidia și în localitățile din împrejurimile municipiului. De exemplu, în aprilie 2020, oamenii legii au fost sesizați că mai mulți indivizi au pătruns în incinta unei crame, au distrus niște containere metalice și au furat niște țevi metalice și alte materiale, pe care ulterior le-au vândut la un centru de fier vechi, contra sumei de 40 de lei.În luna mai 2020, Secția 6 Poliție Rurală Cernavodă a fost sesizată că mai mulți indivizi au furat, de la o fermă, șapte miei și două oi, rasa țigaie. Suspecții au așteptat până a plecat proprietarul, apoi au pătruns în incintă, au dus miei într-o pădure din apropiere, de unde i-au preluat apoi cu o mașină și i-au dus într-o altă localitate și i-au vândut.Ulterior, în iunie 2020, aceiași indivizi au intrat în sediul unei firme, unde au pătruns în imobile, au provocat distrugeri și au sustras șapte calorifere metalice, cinci bucăți de plasă metalică, cinci uși metalice, un punct trafo, o bucată de tablă etc.Alte furturi au avut loc în Medgidia, la sediul unei firme, de unde au sustras cântare electrice, încărcătoare electrice pentru stivuitor, bucăți de tablă perforată. Prejudiciul total a fost estimat la aproximativ 30.000 de lei, în vreme ce suspecții au valorificat bunurile, la un centru de colectare a fierului vechi, contra sumei de 800 de lei.La locul tuturor faptelor, au fost găsite amprente papilare, unele dintre ele existând în evidența Poliției, altele nu. În urma analizării amprentelor, anchetatorii au dat de Birtane, un tânăr din Medgidia, cunoscut în cercurile rău famate, și o istorisire încâlcită!Cum a ajuns Birtane să aibă buletin pe numele verișorului mort când era bebelușAstfel, Șaban Ainur Cerchez nu a fost înregistrat la naștere, astfel că, oficial, nu exista și nu avea identitate. Dar în timpul anchetei, s-a descoperit că.. avea carte de identitate, doar că a unui bebeluș care murise în 2004. Luați la întrebări, atât tânărul, cât și rudele sale, parteneri în fărădelegi, au recunoscut tot: mătușa lui venise cu ideea să îi facă buletin pe numele unuia dintre copiii ei, mort la câteva luni, iar lui îi surâsese ideea, pentru că voia să plece în străinătate și nu putea, fără o carte de identitate.Redăm, în rândurile următoare, o parte din declarația mătușii lui Birtane, așa cum a fost ea prezentată în fața instanței de judecată. „Am o relație de concubinaj, din anul 2004. În acel an s-a născut și copilul respectiv, mai exact la data de 29.02.2004. Nu era copilul concubinului meu, când acesta s-a luat cu mine, eu eram însărcinată, dar i-am spus că dacă vrea să mă ia de nevastă, să recunoască copilul. Astfel, acesta a recunoscut copilul la naștere, în fața autorităților. Ulterior, în același an, eu m-am despărțit de concubin, care a intrat apoi la pușcărie, în Penitenciarul Poarta Albă, unde a fost închis până în 2007. Când a revenit, m-am împăcat cu el. Când m-a întrebat de copil, i-am spus că i l-am dat surorii mele, să îl crească.În anul 2021, când m-am dus la Serviciul de Evidență a Populației să îmi schimb actul de identitate, mi s-a spus că trebuie să îi fac și copilului, pentru că avea peste 14 ani. M-am dus acasă și i-am spus concubinului meu, spunându-i că Birtane, băiatul surorii mele, este de fapt fiul lui. Astfel că în ianuarie 2021, concubinul meu și Birtane au mers la primărie să scoată un duplicat după certificatul de naștere al fiului nostru. Apoi am făcut actul de identitate. Ulterior, i-am spus concubinului meu că Birtane nu este de fapt fiul nostru. Eu am ales să recurg la acest gest din cauză că fiul meu s-a născut prematur, la 8 luni, iar după două luni i s-a făcut rău. Am chemat salvarea și când am ajuns la spital, medicii au constatat că murise. Întrucât nu am avut bani să-l îngrop, acesta a rămas la morga spitalului, fără să știu ce s-a întâmplat mai departe cu el. Eu nu am fost să declar decesul, respectiv să iau un certificat de deces, crezând că se va ocupa spitalul. În toți acești ani, am trăit cu impresia că fiul meu figurează ca decedat, însă când am fost să-mi fac actul de identitate am constatat că nu s-a declarat decesul. Știind că nepotul meu Birtane nu are acte, m-am hotărât să îl ajut, să-i fac acte pe numele fiului meu decedat. Cât despre Birtane, acesta a fost de acord, să-și facă o identitate falsă, fiindcă dorea să plece în afara țării, lucru pe care l-a și făcut de altfel în cursul anului 2021, și-i trebuia un act de identitate, acest lucru aflându-l de la el”, a fost consemnat în cercetarea penală. De menționat că femeia are nu mai puțin de zece copii, în afară de cel mort. Pentru faptele comise, Șaban Ainur Cerchez a fost condamnat definitiv la 5 ani și 10 luni de închisoare cu executare.