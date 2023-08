33 de „stejari” pentru Cupa Mondială! Cristi Chirică va fi căpitanul României

Staff-ul tehnic al echipei naţionale de rugby a României a stabilit cei 33 de „stejari” care vor juca la Cupa Mondială din Franţa. Ei vor avea o misiune infernală, speranţele la o victorie fiind minime.Căpitanul echipei va fi Cristi Chirică (26 ani), jucător ce evoluează pe postul de flanker sau la închidere. El a mai fost căpitanul României o singură dată, la victoria în faţa echipei Tonga, 32-20, într-un meci disputat la Bucureşti, în noiembrie 2021. De asemenea, acesta a fost unul dintre principalii marcatori de eseuri ai echipei în această ediţie a Rugby Europe Championship, cu cinci încercări, evoluţiile sale propulsându-l în echipa turneului.Vice-căpitanii echipei sunt Ovidiu Cojocaru şi Mihai Macovei.În echipă sunt 19 jucători în pachetul de înaintare şi 14 jucători pe linia de trei-sferturi. Cel mai titrat jucător este Mihai Macovei, cu 104 selecţii, urmat de Florin Surugiu, cu 102, mijlocaşul la grămadă fiind şi cel mai în vârstă jucător: 38 de ani, 8 luni şi 5 zile. La polul opus, cel mai tânăr component al lotului este mijlocaşul la deschidere Mihai Mureşan: 20 ani, 10 luni şi 13 zile.De asemenea, Mihai Macovei are şi cele mai multe puncte marcate pentru România în actualul lot, cu 100 puncte - 20 eseuri.Din lotul extins de jucători, nu s-a putut conta pe Ionel Melinte, Sioeli Lama şi Marius Antonescu, din motive medicale, în timp ce Atila Septar a părăsit cantonamentul naţionalei din motive personale.„Înseamnă foarte mult pentru mine să fiu căpitanul echipei României la Cupa Mondială şi asta mă motivează să lucrez din greu ca să trag echipa după mine în meciurile care vor urma. Mă bucur că îl vom avea lângă noi pe Mihai Macovei, majoritatea am crescut cu el în echipă, a avut grijă de noi, ne-a sprijinit şi cred că mulţi dintre noi, jucătorii de linia a treia mai avem de învăţat de la el.Obiectivul echipei este să facă meciuri bune, pentru că vom juca cu echipe mari şi trebuie să ne ridicăm nivelul de joc. Vom avea nevoie de fiecare fan alături de noi, pentru că de fiecare dată, în meciurile grele, ei ne-au dat puterea de a trece peste momentele dificile, fanii au fost întotdeauna al 16-lea jucător care a venit cu un impact pozitiv asupra echipei”, a declarat căpitanul Cristi Chirică.XXXLotul României: are următoarea componenţă: pilieri: Alexandru Savin (CSA Steaua), Gheorghe Gajion (Stade Montois), Thomas Creţu (Stade Francais), Alexandru Gordaş (CS Dinamo), Costel Burţilă (RC Hyères Carqueiranne La Crau), Iulian Harţig (RC Bassin d’Arcachon); taloneri: Ovidiu Cojocaru (CS Dinamo), Robert Irimescu (CSM Ştiinţa Baia Mare), Florin Bărdaşu (CSA Steaua); linia a II-a: Adrian Motoc (Biarritz Olympique), Marius Iftimiciuc (US Carcassonne), Ştefan Iancu (CSM Ştiinţa Baia Mare); linia a III-a: Cristi Chirică (CS Dinamo), Mihai Macovei (RC Bassin d’Arcachon), Vlad Neculau (SCM Timişoara), Dragoş Ser (CSA Steaua), Cristi Boboc (CSA Steaua), Florian Roşu (CSM Ştiinţa Baia Mare), Damian Strătilă (CSA Steaua); mijlocaş la grămadă: Gabriel Rupanu (SCM Timișoara), Florin Surugiu (CSA Steaua), Alin Conache (SCM Timişoara); mijlocaşi la deschidere: Gabriel Pop (CS Dinamo), Mihai Mureşan (CSM Ştiinţa Baia Mare), Tudor Boldor (CS Dinamo); aripi: Nicolas Onuţu (CS Vienne), Marius Simionescu (SCM Timişoara), Tangimana Fonovai (CSA Steaua); centri: Taylor Gontineac (Rouen Normandie), Jason Tomane (CSM Ştiinţa Baia Mare), Tevita Manumua (SCM Timişoara); fundaş: Hinckley Vaovasa (CSA Steaua), Paul Popoaia (CSM Ştiinţa Baia Mare).La Cupa Mondială, „stejarii” sunt repartizaţi în Grupa B şi vor disputa primul meci pe 9 septembrie, cu Irlanda, la Bordeaux, apoi vor juca pe 17 septembrie, cu Africa de Sud (Bordeaux), pe 30 septembrie, cu Scoţia, la Lille, şi pe 8 octombrie, cu Tonga, tot la Lille.