S-a făcut "dreptate" în 2023! De patru ori mai multe gradații de merit pentru inspectori și directori

În ceea ce privește numărul maxim de gradații care pot fi acordate, acesta se calculează ca și până acum: din numărul rezultat prin aplicarea a 16% din totalul posturilor didactice auxiliare, respectiv a 16% din totalul posturilor didactice de predare, de conducere, îndrumare şi control ocupate în luna februarie 2023, conform programului EduSal, la nivelul județului, se scade numărul de gradații acordate personalului didactic aflate în plată la 1 septembrie 2023, având în vedere că gradația de merit se acordă pe o perioadă efectivă de cinci ani, respectiv 1 septembrie 2017 - 31 august 2022.



Doar 130 de dosare depuse pentru cele 239 de gradații





Pentru anul 2023 au fost aprobate de către consiliul de administrație al IȘJ Constanța următoarele alocări:

• Personal didactic de predare: educatoare/institutor învățământ preșcolar. Profesor învățământ preșcolar – 33; învățător/institutor învățământ primar/ profesor învățământ primar – 44; limba română – 18; limba latină ; limba engleză – 9; limba germană – 1; limba franceză – 3; limba turcă maternă – 1; istorie – 6; științe socio-umane – 4; religie – 6; geografie – 4; matematică – 10; informatică – 4; fizică – 7; chimie – 5; biologie – 7; arte – 5; educație fizică și sport – 6; cluburi sportive școlare/LPS – 1; Palatul Copiilor – 1; învățământ special – 6; învățământ profesional și tehnic-profesori – 15; învățământ profesional și tehnic-maistru – 2; consiliere psiho-pedagogică – 2;



• Personal didactic de conducere – 20.



• Pentru personalul didactic auxiliar: secretar – 6; bibliotecar/documentarist – 2; informatician – 3; administrator financiar – 3; laborant – 1; administrator de patrimoniu – 2. Au mai apărut în plus gradații pentru mediator școlar – 1; asistent social – 1; consilier/expert inspectoratul școlar – 2. Cât despre gradațiile de merit pentru consilier juridic – 1, respectiv auditor intern – 1, e cel puțin ciudat cum s-au stabilit (ca să nu spunem absolut inutil), întrucât există un singur consilier juridic în tot județul, cel de la IȘJ, care a luat gradație anul trecut. Cum or fi calculat 16% din 1 și le-a dat 2? (adică cel de anul trecut și încă unul și pentru 2023). Există o singură explicație: ori nu au calculat nimic, ori s-au pus la… „ochi”.





Și tot din categoria… bizareriilor, după cum se poate observa, pentru personalul de conducere – inspectori și directori – în 2023 s-au alocat 20 de gradații, în condițiile în care în ultimii trei ani au fost doar câte cinci astfel de gradații. Directorii și inspectorii pot candida atât ca personal de predare, cât și ca personal de conducere, îndrumare și control... dar diferă fișa de evaluare. S-ar părea că 14 inspectori și-ar fi depus dosare, de unde deducem că numărul de gradații de 4 ori mai mare decât în anii trecuți a fost stabilit ca să se asigure că nu au contracandidați. Ar fi fost prea mare riscul de a concura la „personal didactic de predare”, pentru că ar putea fi depășiți de… rezultatele de la catedră ale colegilor. Am solicitat inspectorului școlar general Sorin Mihai un punct de vedere referitor la aceste gradații de merit, dar până la închiderea ediției nu am primit vreun răspuns.



Miercuri, 22 mai, a fost ultima zi de depunere a dosarelor și, din câte am aflat, pentru cele 239 de gradații s-au depus doar 130 de dosare.





De astăzi, 25 mai, și până pe 16 iunie urmează a fi analizate dosarele de către inspectorul şcolar care coordonează disciplina, cu consultarea consiliului consultativ şi elaborarea raportului referitor la activitatea candidatului în specialitate. Tot în această perioadă urmează să aibă loc verificarea dosarelor şi acordarea punctajelor de către comisia de evaluare a dosarelor depuse în vederea acordării gradaţiei de merit.





Gradațiile de merit se vor acorda în limita locurilor aprobate pentru fiecare disciplină/funcție în ordinea descrescătoare a punctajelor. Punctajul minim de acordare este de 75 de puncte din maximum 150.





Spre deosebire de anul trecut, când Inspectoratul Școlar Județean Constanța a scos la concurs cel mai mic număr de gradații de merit din ultimii cinci ani, respectiv 221, de data aceasta, pentru 2023, sunt 239 de gradații.