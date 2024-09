Șanse egale pentru orientarea în carieră, mai accesibilă tuturor, printr-un proiect Erasmus+

În perioada 24 – 25 septembrie 2024 a avut loc la Poceirão-Palmela, Portugalia, cea de-a treia întâlnire transnațională a partenerilor din proiectul Erasmus+ „My Compass - Enabling students’ agency in their route to the future” (nr. 2023-1-IT-KA220-SCH-000156174). Întâlnirea i-a reunit pe cei cinci parteneri: gazdele, Agrupamento de Escolas José Saramago, Palmela (Portugalia) reprezentate de director prof. Faisal Aboobakar şi de întreaga echipă de proiect (prof. Raquel Ribeiro, prof Sandra Santos, prof. Tania Eduardo, prof. Nélia Calado şi prof. Clarisse Gonçalves), Istituto Omnicomprensivo Orte (Italia) reprezentat de prof. Viviana Ranucci, prof. Silvia Liuzzi şi prof. Elisa Lupidi, 53rd Lyceum of Athens (Grecia) reprezentat de prof. Eleni Pappa, prof. Petros Tzagkarakis, prof. Evangelia Athanasou şi prof. Christina Katseni, Eulab Consulting Srl, Roma (Italia) reprezentat de Anastasia Murzenkova şi Giulia Garaffo şi Liceul Teoretic “Ovidius” reprezentat de către prof. Alina Chirilă şi prof. Rodica Crăciun.Agenda acestei întâlniri a cuprins prezentarea şi discutarea rezultatelor sondajului aplicat de fiecare partener în propriile instituţii în scopul identificării tipurilor de vulnerabilităţi existente în şcoală care pot afecta modul în care elevii aleg să îşi continue / finalizeze studiile sau decid asupra propriei cariere. Apoi au fost prezentate actualizările aduse platformei CALLING, elementele de bază în elaborarea setului de instrumente metodologice pentru profesori şi au fost stabiliţi paşii următori în dezvoltarea acestui proiect.Astfel, etapa următoare a proiectului “My Compass” constă în formarea a cel puţin 10 cadre didactice din fiecare instituţie prin intermediul unui seminar online oferit de EULAB Consulting (Roma, Italia) pe 14 octombrie 2024. Această instruire va permite profesorilor să deruleze activităţi de consiliere şi orientare şcolară în special cu elevii aflaţi în posibile situaţii vulnerabile (socio-economice, emoţionale, etc).Întâlnirea de la Palmela, Portugalia a marcat şi începerea celui de-al doilea an de proiect dedicat experimentării modelelor de consiliere şcolară şi orientare în carieră (setul de instrumente metodologice pentru profesori) în fiecare din cele patru instituţii şcolare partenere în proiect. Pe măsură ce metodele şi instrumentele de îndrumare sunt validate de către parteneri, ele vor fi publicate pe site-ul proiectului “My Compass” ( https://erasmusmycompass.wixsite.com/erasmusmycompass