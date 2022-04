Seară camerală cu Natalia și Nicolae Gribinic. Invitată - soprana Georgiana Costea

Miercuri, 6 aprilie, de la ora 19, Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a programat o Seară camerală având ca soliști pe Nicolae Gribinic (corn) și Natalia Gribinic (pian), iar ca invitată pe soprana Georgiana Costea. Prezentator Valeri Baran.În program: Charles Gounod „Waltz”, Gh. Păunescu „Nocturna”, V. Bellini: I Capuleti e i Montecchi „Eccomi in lista vesta…”- G.Costea, Aurel Popa „Joc”, A. Dvorak „Song My Mother”- G. Costea, S.Rahmaninov „Vocaliz”, Marin Marais „Le Basque”; Maurice Ravel ”Pavana”, E. Kalman opereta Silvia „Csardas”, G. Costea, Paul Dukas „Villanelle”.Născută la Chișinău în anul 1997, pianista Natalia Gribinic este absolventă a Colegiului Pedagogic (Bălți, Republica Moldova), iar în anul 2000 finalizează cursurile de Licență a Academiei de Muzică “Gavriil Musicescu” din Chișinău (Republica Moldova), unde studiază cu importanți Maeștri în arta pianistică precum: I.Neoneta, SS.Covalenco și A.Vardanian. Din anul 2001 până în prezent este angajată ca maestru corepetitor la Teatrul de Operă și Balet “Oleg Danovski”, ceea ce presupune un vast și variat repertoriu de lucrări de opera și muzică camerală. În paralel colaborează cu Universitatea Ovidius, Facultatea de Arte, Secția Canto în calitate de maestru acompaniator (coach-vocal).Din anul 2018 până în prezent este invitată constant peste hotare la desfășurarea audițiilor internaționale de Operă și Masterclass-uri.Între anii 2013-2015 este colaborator al Teatrului Național de Operă și Balet din orașul Mersin (Turcia), unde contribuie la pregătirea a numeroase spectacole de operă și susține diverse recitaluri.Pianista Natalia Gribinic, își desfășurată activitate atât în țară cât și în străinătate, ceea ce i-a permis acesteia afirmarea atât în calitate de solist cât și de pianist acompaniator. Repertoriul său de acompaniament muzică de operă,opereta,muzical conține lucrări semnate de compozitori ca W. A. Mozart, G. Verdi, G.Puccini, G.Donizetti,G. Rossini ,Ch.Gounod, G. Bizet, J.Strauss,P. I. Ceaikovski,L. Bernstein,F. Loewe,E. Humperdinck,F Lehar s.a. A colaborat cu artiști de renume national și international în diverse concerte și recitaluri. Între anii 2004 – 2010 a susținut concerte solistice sub bagheta dirijorilor Florin Totan (J.S Bach – Brandenburg Concerto Nr.5 în D major) și Răzvan Cernat (C.Saint- Saens „The Carnaval of the Animals” alături de pianistul Andrei Deleanu).Pentru bogata activitate pianistică este premiată în anul 2012 de către Asociația I.C.Bratianu la secțiunea “Cultură”. Este membru fondator al Asociației Musica Magna, unde pune în practică tot ceea ce a acumultat atât ca pianist cât și om în cei 20 ani de activitate culturală.Participă la numeroase concursuri și festivaluri din tară. În 2011 a câștigat alături de baritonul Cătălin Țoropoc, Marele Premiu al Festivalului Internațional a Liedului ”Ionel Perlea” (Slobozia, România).În mai 2021 este pianist oficial al Concursului Internațional de Operă “Ionel Perlea” .În iunie 2021 este pianist oficial la Opera Internațional Masterclass, susținut de soprana Nelly Miricioiu . În 2022 a susținut un proiect în Elveția.Din 2009 este invitată constant să susțină recitaluri în cadrul serilor lirice și camerale a Uniunii de Creație Interpretative a Muzicienilor din România.Născut la data de 05.08.1974 în Republica Moldova, or. Cimislia, Nicolae Gribinic a absolvit în anul 1993 Colegiul de Muzică din Tiraspol. În 1998 finalizează cursurile de licență a Academei de Muzică „Gavril Musicescu” din Chișinau. În perioada 1995-1999 este artist instrumentist a Orchestrei Simfonice Naționale a Companiei de Stat „Teleradio-Moldova” din Chișinău. În perioada 1999-2001 este angajat al Filarmonicii „Marea Neagră” din Constanța.Din 2001 până în prezent este Solist instrumentist al Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța.Din anul 2010 până în anul 2017 colaborează cu Filarmonica Națiunilor al cărei dirijor și organizator este Justus Frantz, remarcabil pianist și dirijor german. Din 2015 până în 2016 este prim cornist la Opera din Mersin, Turcia.A colaborat cu orchestre din țară: Filarmonica „Moldova” din Iasi, Bacău, Ploiești, Craiova, Timișoara, Orchestra Națională Radio București și cu Teatrele de Operă din țară.Din 2018 este invitat permanent ca asistent corn principal și solo corn la Tirolier Festspilie Erl din Austria.Georgiana Costea a absolvit cursurile de Licență și Masterat ale Universității Naționale de Muzică din București, sub îndrumarea prof. univ. dr. Ionel Voineag și a conf. univ. dr. Andreiana Roșca. În anul 2011 obține o bursă de studii ERASMUS și ulterior „ERASMUS Student Mobility for Placements” la „Conservatorio Santa Cecilia” din Roma (Italia), unde și-a început și cariera pedagogică, ca asistent la clasa dnei Anna Maria Ferrante. În 2017, îsi completează studiile, obținând diploma de Master în „Management Organizațional și Anteprenorial” la Universitatea Spiru Haret Constanța. În prezent urmează studiile doctorale la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași.Activitatea solistică a sopranei Georgiana Costea, desfășurată atât în țară cât și în străinătate, i-a permis acesteia afirmarea atât în genurile cameral și vocal-simfonic, cât și în cel de operă. A susținut recitaluri și concerte în România (București, Timișoara, Brașov, Constanța, Craiova, Galați, Bușteni, Slobozia), Italia (Roma, San Gimignano, Florența, Monterubbiano, Taormina, Messina, Grosseto, Pisa), Austria (Jennesdorf), Coreea de Sud (turneu de Concerte), Republica Populara Chineză (turneu de 24 concerte în perioada 2017- 2018 și 30 concerte în decembrie 2019 – ianuarie 2020 alături de Filarmonica Banatul.Din dorința de a studia cât mai mult, a participat la numeroase și valoroase cursuri de perfecționare, unde a avut șansa de a întâlni artiști consacrați precum Corneliu Murgu, Ioan Holender (“Vacanțe Muzicale” Piatra Neamț 2008), Marina Krilovici (Studioul Experimental de Operă și Balet “Ludovic SPIESS” 2010), Renzo Giacchieri, Ines Salazar, Larissa Gergieva, Rosa Maria de Alba, de Jolanta Janucik, Anton Scharinger (Summer Academy AUSTRIA ISA), Laura Niculescu, Giampiero Sobrino, Gioacchino Gitto şi Vasile Moldoveanu.Georgiana Costea a participat în variate producții de operă și lucrări vocal-simfonice sub bagheta dirijorilor Gabriel Voicu, Ludovic Bacs, Cristian Mandeal, Cristian Brâncuși, Radu Ciorei, Gian Paolo Mazzoli, Alessandro Cedrone, Alan Freiles și regizori precum Emanuele Gamba, Marcello Lippi, Fabrizio Burrichi.Soprana Georgiana Costea este laureată a numeroase concursuri naționale și internaționale, dintre care amintim: Concursul Național de Interpretare „Paul Constantinescu” din Ploiești, Festivalul și Concursul Național de Interpretare a Liedului „Ionel Perlea” din Slobozia, Concursul Național de Interpretare Muzicală „Mihail Jora” din București, Concursul Internațional „Titta Ruffo” din Pisa (Italia), Concursul Internațional „Voci Liriche OMEGA” din Florența (Italia).