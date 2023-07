Sorin-Lucian IONESCU: "Am debutat în strămoșul actualului cotidian Cuget Liber în 1981, la numai 15 ani..."

"Am debutat în strămoșul actualului cotidian Cuget Liber în 1981, la numai 15 ani, cu două articole “pionierești” și acela a fost momentul în care m-am hotărât să devin jurnalist. Și puțini știu că, în anii ‘90 am ținut un serial de articole despre jazz, în Cuget Liber!



De atunci, au trecut ani și - dincolo de rivalitatea profesională benefică - am avut ocazia, în ultimii 10 ani, ca președinte al Comunității Evreiești din Constanța, să beneficiez de sprijinul Cuget Liber în demersurile noastre, în special cele legate de reabilitarea Marii Sinagogi din Peninsulă. Mulțumesc pe această cale pentru acest sprijin constant și urez La Mulți Ani cotidianului Cuget Liber și cât mai multe apariții! Inclusiv pe print, pentru că hârtia ziarului e de neînlocuit pentru mine și enoriașii mei mai în vârstă!"





Sorin-Lucian IONESCU



Președintele Comunității Evreiești Constanța