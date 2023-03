Triplu eveniment la Muzeul de Istorie. ”Basarabia – lacrimă de dor”

Vineri, 3 martie 2023, cu începere de la orele 14.00, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie Constanța va fi gazda manifestării culturale intitulate „Basarabia - lacrimă de dor”, cu participarea ambasadoarei Iuliana Gorea Costin.Cu acest prilej, va fi vernisată expoziția „Monumentele Basarabiei furate”, compusă din 32 de panouri tematice, aduce în atenția publicului o serie de monumente din spațiul basarabean, datând din perioada interbelică, și va rămâne deschisă spre vizitare publicului larg în perioada 3-17 martie 2023.Cu același prilej, va fi lansat și volumul „Războiul monumentelor”, în prezența autorului, avocat Iulian Rusanovschi. Într-un interviu acordat basilica.ro, autorul volumului declara că a fost gândit ca o trilogie în culorile tricolorului. „Dacă volumul I oferă informații privitor la monumentele românești interbelice de la est de Prut, volumul II dezvăluie munca depusă de echipa noastră timp de 12 ani la edificarea și restaurarea primelor 50 de monumente românești în Republica Moldova.Războiul împotriva monumentelor românești a fost început de sovietici în 1940 și 1944, când au distrus cele mai frumoase biserici din estul României, monumentele de for public (statuile Regelui Ferdinand I din Ismail și Chișinău, statuia Generalului Stan Poetas de la Soroca, peste 10 busturi ale Regelui Ferdinand, bustul filantropului Vasile Stroescu etc.), cimitirele militare românești și operele comemorative de război.Începând cu 2010, am intrat pe linia unei contraofensive a acestui război cultural, în încercarea de a reface patrimoniul cultural românesc dintre Prut și Nistru”.Manifestarea va fi întregită de recitalul „Din Basarabia”, susținut de compozitorul și maestrul în Artă, Viorel Burlacu.Iuliana Gorea-Costin este fondatoarea Liceului Academic Român – Englez „Mircea Eliade”, primul reprezentant permanent al Republicii Moldova la Consiliul Europei, prima femeie Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Republicii Moldova în cadrul acestui organism internațional, soția lui Nicolae Costin, deputat în primul Parlament ales în mod democratic, și primul primar general al municipiului Chișinău.