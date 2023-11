”Tu decizi pentru Constanța!”, o glumă bună sau proastă? Ce s-a ales de proiectele din 2022

Primăria Constanța lansa „cu surle și trâmbițe”, în 2022, primul proces de bugetare participativă „Tu decizi pentru Constanța!“, care a suscitat interesul a numeroși localnici, membri ai societății civile, încrezători în șansa lor de a aduce o schimbare benefică orașului în care trăiesc și pe care și-ar dori să-l aducă mai aproape de modernele aglomerări urbane. Așa se face că, spre deosebire de anul acesta, când au fost înregistrate doar 18 proiecte, la prima ediție s-au depus 51 de proiecte, din care 10 au fost declarate câștigătoare. Am încercat să aflăm ce s-a ales de proiectele care anul trecut au strâns cel mai mare număr de voturi. Și nu mică ne-a fost surprinderea când am aflat, din partea reprezentanților Primăriei Constanța, că doar jumătate s-au concretizat.„Votează proiectele tale preferate sau propune chiar tu idei, iar Primăria le va implementa pe acelea cu cele mai multe voturi din partea constănțenilor” este sloganul sub care se desfășoară acest proces de bugetare participativă care pare să fie „scăpat” din… buget.Dar să începem cu veștile bune! Pentru proiectul „Dăm viață școlii noastre” au fost virați Colegiului Național de Arte „Regina Maria“ din Constanța cei 138.000 lei pentru demararea lucrărilor în vederea reabilitării și reamenajării curții interioare, proiect inițiat de Asociația Împreună pentru Artă. Asta după ce o vară întreagă conducerea instituției a așteptat cu interes implementarea proiectului. „Acum o să facem și noi ce ne permite vremea, după care mai continuăm la primăvară”, ne-a declarat Vasile Roșu, administrator de patrimoniu la colegiul constănțean.Se află în implementare proiectele „Extinderea locului de joacă din zona Tic-Tac” și „Reciclăm pentru viitor” (un program de dotare a sălilor de clasă din școli și grădinițe cu pubele pentru colectarea selectivă a deșeurilor).Proiectul „Reabilitare faleză (între străzile Grozești și Ciprian Porumbescu)”, câștigat de Ramona Ciocan, a fost inclus în proiectul mai larg de regenerare urbană „Îmbunătățirea Mediului Urban în zona Delfinariu - Faleză Nord“ pentru care, în acest an, a fost aprobată Documentația de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI).De asemenea, proiectul „Reabilitare sală sport, strada Badea Cârțan”, câștigat de Carmen Botea, a fost preluat de Club Sportiv Municipal, iar suma alocată din bugetarea participativă va fi integrată în procesul de reabilitare.„Nu vreți să știți câte hârtii am făcut”… degeaba. „Le-am dat mură-n gură”Ambele proiecte câștigate de Asociația Civică Tomis Așa Cum Trebuie (TACT) - „Picturi murale pentru creșe, școli și spitale” și „Aplicație de voluntariat pentru persoanele în vârstă din cadrul Direcției Generală de Asistență Socială” au fost suspendate, după cum ne-au transmis reprezentanții Primăriei Constanța, pe fondul prevederilor OUG 90/2023 pentru aprobarea unor măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare.Proiectul „Toaletă publică modernă între necesitate și lux - Amplasarea de toalete publice moderne în municipiul Constanța”, câștigat de Manuela Cerasela Burtoiu, a fost anulat, întrucât costurile de implementare ar fi mult prea mari, locațiile necesitând branșamente.Un alt proiect anulat este „Reabilitarea parțială a parcului Tăbăcărie utilizând sisteme agrovoltaice cu plante decorative”, întrucât nu poate fi implementat ca urmare a faptului că beneficiarul este stabilit în străinătate și nu poate colabora la punerea în practică.Contactat telefonic câștigătorul proiectului - Sorin Pârvuleț, inginer protehnic maritim stabilit din anul 2005 în Luxemburg, ne-a declarat că de vreo șase luni se află în discuții cu Elena Bănică și Florin Pitu, cărora le-a trimis toate documentele solicitate: un ghid pentru întocmirea caietului de sarcini, pentru publicare în SEAP, inclusiv cum se pot evalua corect, în sensul în care să se obțină cel mai bun produs pentru banii pe care-i are proiectul de la dispoziție. „Practic le-am dat mură-n gură. Le-am spus aveți numărul meu de telefon și mă puteți contacta la orice oră. Acum nu îmi mai răspund ei la telefon. Mai aveam două proiecte, dar mi-am dat seama că nu are rost, pentru că pierd timpul de pomană. Mă consider un produs al comunității din Constanța și nu mi-am dorit să câștig nimic din asta. Sunt constănțean foarte legat de oraș, dar nu trăiesc în Constanța, dar mi-am dorit să particip și să dau ceva înapoi orașului în care m-am născut. Și sunt mulți oameni ca mine care vor să facă, dar nu au cum”, a declarat Sorin Pîrvuleț. „După părerea mea, anul trecut aveau bani pentru implementarea acestor proiecte, dar acum probabil nu-i mai au”, a concluzionat „ne”câștigătorul.De ghinion a fost urmărit și proiectul „Smartlab - Creștem educația și performanțele în IT”, pentru care Primăria nu a identificat un spațiu nici la Inspectoratul Școlar Județean Constanța, nici la Palatul Copiilor.„Nu vreți să știți câte hârtii am făcut și câtă implicare a fost din partea mea”, ne-a declarat Ramona Rădulescu, președintele Asociației Informatică pentru Viitor, extrem de dezamăgită. Care a continuat: „Din luna mai m-am mobilizat și am făcut tot ce mi s-a cerut și, din păcate, nu m-au mai anunțat nimic. Le-am propus să ia legătura cu primăriile din Sibiu și Timișoara unde lucrurile s-au desfășurat extrem de repede, dar la noi nu cred că s-a dorit. A fost dezamăgitor pentru copiii care s-au implicat. E drept, sunt și eu în spatele lor, dar copiii au fost cei care au gândit și s-au mobilizat să voteze. Mi se pare incredibil ca într-un oraș cum este Constanța să nu găsești o cameră mai mare și una mai mică să faci un astfel de centru”, a mai adăugat același „ne”câștigător.