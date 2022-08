Un elev al Colegiului de Artă a debutat în cea mai importantă sală de concerte din lume

Carnegie Hall (New York, SUA) este una din cele mai prestigioase săli de concert din lume, atât pentru muzica cultă, cât și pentru cea ușoară. Carnegie Hall are propriile sale programe artistice, și secții de comercializare, și găzduiește circa 250 spectacole pe stagiune.Pe scena acestei impresionante săli de concerte a debutat, luna trecută (21 iulie), Paul Florescu, elev în clasa a X-a la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța, unde studiază pianul, la clasa asist.univ.drd. Sabina Oprea.De altfel, anterior acestei reușite, vara aceasta i-a adus primele succese internaționale la concursuri din Italia și Spania. În perioada 26-29 mai, a participat la cea de-a 32 ediție a concursului Citta di Barletta International Music Competition for Young Musicians, unde a obținut Primo Premio Assoluto și a concertat în gala laureaților ce a avut loc în splendida sală a Teatro Curci.În perioada 30 iunie - 2 iulie, a fost laureat cu Mențiune onorifică în cadrul prestigiosului concurs Ricard Vines Piano Competition for Kids & Youth desfășurat la Auditori Enric Granados in Lleida (Spania).