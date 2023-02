UNTOLD UNIVERSE vizează extinderea brandului pe piața globală, începând cu anul 2023

Cel mai mare jucător de pe piața de entertainment din estul Europei, UNTOLD UNIVERSE a semnat un acord angajant cu Mozaik Investments, prin care compania va intra în acționariatul grupului UNTOLD cu un pachet minoritar, urmând a furniza capital de creștere pentru dezvoltarea proiectelor UNTOLD în plan regional și internațional.Parteneriatul are ca scop extinderea internațională a grupului de entertainment fondat la Cluj-Napoca în anul 2015, dar și transformarea brandului UNTOLD într-un brand cu impact global. În prezent, după opt ani de existență, brandul UNTOLD are deja o importantă rezonanță internațională în special în rândul publicului tânăr, iubitor de festivaluri și concerte, festivalul din Cluj-Napoca clasându-se constant în ultimii ani între primele 10 festivaluri din întreaga lume, în cele mai importante topuri mondiale, atât ca preferințe ale publicului, cât și ca preferințe ale artiștilor.Alături de festivalul din inima Transilvaniei, grupul UNTOLD UNIVERSE organizează cel mai mare festival de pe o plajă din Europa, Neversea, festivalul de iarnă Massif din Poiana Brașov, cel mai apreciat târg de Crăciun din România în 2022, West Side Christmas Market, dar și plaja NEVERSEA Beach.Pe lângă principalele direcții de business canalizate în organizarea de festivaluri, UNTOLD UNIVERSE deține în grup și alte companii care furnizează servicii în sfera entertainmentului: agenția de sponsorship The Sponsorship Agency, agenția de comunicare Magic Maker Communication și casa de producție Magic Maker Media House.„Sunt convins că prin unirea forțelor cu Mozaik Investments vom reuși să facem pași uriași în expansiunea globală a brandului nostru principal, UNTOLD, dar și a altor proiecte din grup care au un potențial imens, plus dezvoltarea unor concepte noi. Experiența complementară a partenerilor noștri în scalarea și accelerarea proiectelor, adunată cu dedicarea și pasiunea echipei UNTOLD, ne vor ajuta să valorificăm încă din acest an oportunitățile apărute atât pe plan național, cât și pe plan internațional”, Bogdan Buta, Fondator UNTOLD UNIVERSEMozaik Investments este o companie de investiții fondată în 2019 care urmărește să investească în companii cu potențial ridicat de creștere, oferind capital și know how în schimbul unei participații minoritare. Zona de interes este reprezentată de Europa Centrală și de Est, cu precădere România, și este acoperită prin cele două birouri din București si Viena.Printre investițiile Mozaik în România se numără lanțul de cafenele 5 To Go, compania de food management Flavours / Stradale și fintech-ul Pago.„Suntem foarte încântați de parteneriatul cu UNTOLD. Chiar dacă este unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești la nivel global, investiția noastră s-a bazat în special pe oamenii din spatele brandului. Considerăm că expertiza și motivația echipei vor fi determinante în expansiunea companiei, atât local, cât și internațional”, Vlad Bușilă, Mozaik Investments„Investiția noastră în UNTOLD se înscrie în strategia Mozaik de a susține companiile și antreprenorii de top și de a participa în crearea de campioni naționali sau regionali de succes. UNTOLD este deja un succes incredibil și credem că alături de noi, compania va accelera dezvoltarea locală și internațională”, Dan Fărcășanu, Mozaik InvestmentsÎn prezent, tranzacția urmează să fie aprobată de către Consiliul Concurenței România. În realizarea tranzacției, UNTOLD UNIVERSE a fost asistat de echipa de avocați de la Țuca, Zbârcea și Asociații, formată din Dana Blaer, Horia Ispas și Gabriela Anton. Din partea Mozaik Investments au participat avocații Alexandru Birsan și Andreea Bănică, de la Filip&Company.