Asigurări, bursă, deficit comercial. INFO economic

l Scrisoarea deschisă redactată de Confederaţia Operatorilor şi Transportatorilor Autorizaţi din România (COTAR) are, probabil, obiectivul de a dezinforma, iar modificările propuse la legea RCA sunt menite să reaşeze din dezechilibrele şi disfuncţionalităţile semnificative pe care elemente din legislaţia RCA le-au creat pe piaţa din România, susţine Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR).l Bursa de Valori Bucureşti a deschis în scădere şedinţa de vineri, 10 mai, iar rulajul se cifra la 3,105 milioane de lei după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor. Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,03%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere tot de 0,03%.Cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Electromagnetica (+4,22%), SSIF BRK Financial Group (+4,07%) şi Alumil Rom Industry (+2,8%).l Deficitul balanţei comerciale în primele trei luni din acest an a fost de 6,699 miliarde de euro, mai mic cu 1,5%, respectiv 103,3 milioane euro, faţă de cel înregistrat în perioada similară din 2023, informează Institutul Naţional de Statistică. În luna martie 2024, a fost înregistrat un deficit comercial de 2,548 miliarde de euro.În perioada 1 ianuarie - 31 martie 2024, exporturile au însumat 22,946 miliarde euro, iar importurile au fost de 29,645 miliarde euro.