Autoritatea Navală Română, prezentă la cea de-a treia ediţie a Expoziţiei „Sailing to the Future”

Autoritatea Navală Română (ANR) este prezentă la cea de-a treia ediţie a Expoziţiei „Sailing to the Future”, un eveniment de mare importanţă dedicat industriei navale şi învăţământului maritim, ce se desfăşoară, în aceste zile, în incinta Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” din Constanţa.„«Sailing to the Future» reprezintă o oportunitate unică de a explora şi de a învăţa despre cele mai noi tehnologii şi inovaţii din domeniul naval. Este un loc de întâlnire pentru profesioniştii din industrie, studenţi şi toţi cei interesaţi de lumea maritimă”, au transmis reprezentanţii Autorităţ0ii Navale Române.Directorul general al ANR, Cosmin Laurenţiu Dumitrache, prezent în cadrul acestui eveniment şi în calitate de ambasador maritim desemnat al Organizaţiei Maritime Internaţionale (IMO), le-a împărtăşit celor prezenţi din experienţa şi pasiunea sa pentru lumea maritimă, promovând carierele în acest domeniu şi avantajele unice pe care le oferă.