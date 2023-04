Banking, achiziţii, comerţ. INFO economic

l Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, vineri, 28 aprilie, la 6,71% pe an, de la 6,73% pe an, în ziua precedentă, informează Banca Naţională a României.Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,86% pe an, de la 6,88% anterior, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,12% pe an, de la 7,17%.l Tot vineri, Autoritatea pentru Reformă Feroviară a transmis anunţul de participare privind achiziţionarea serviciilor de supervizare, în vederea implementării contractului de achiziţie a 37 de rame electrice interregionale noi şi a serviciilor de mentenanţă şi reparaţii necesare funcţionării respectivelor trenuri. Valoarea totală estimată a contractului se ridică la 2,484 milioane lei, iar durata acestuia este de 51 de luni. Termenul limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare este 2 iunie 2023, ora 15.00.l Managerii români estimează, pentru următoarele trei luni, o creştere accentuată a preţurilor în comerţul cu amănuntul, dar şi o creştere moderată a activităţii în industria prelucrătoare şi servicii, informează Institutul Naţional de Statistică. În cadrul anchetei de conjunctură din luna aprilie, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni o creştere moderată a volumului producţiei (sold conjunctural +11%). Referitor la numărul de salariaţi, se estimează relativă stabilitate, soldul conjunctural fiind de +2% pe total industrie prelucrătoare.