Banking, comerţ, turism. INFO economic

l Piaţa bancară din România are printre cele mai mici rate de fraudă din Europa, undeva la 0,007%, a declarat, la un eveniment de specialitate, Raluca Micu, şefa Direcţiei Supraveghere Plăţi din Banca Naţională a României. Reprezenta BNR a adăugat că instrumente inovative, precum Inteligenţa Artificială, sunt necesare a fi introduse în zona bancară pentru detectarea fraudelor.l Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut, în primele nouă luni din acest an, faţă de perioada similară din 2023, atât ca serie brută cu 8,4%, cât şi ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate cu 7,7%, informează Institutul Naţional de Statistică.Volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, serie brută, în perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2024, comparativ cu perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2023, a înregistrat o creştere, pe ansamblu, cu 8,4%, datorită creşterii vânzărilor de produse nealimentare (+14,2%), vânzărilor de produse alimentare, băuturi şi tutun (+4,1%) şi comerţului cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate (+3,6%).l Preşedintele Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism (ANAT), Alin Burcea, a declarat, în cadrul unei conferinţe de presă, că toţi reprezentanţii din industria de profil vor fi dezamăgiţi dacă în urma alegerilor din această toamnă nu va fi înfiinţată o autoritate naţională pentru turism de sine stătătoare. Întrebat dacă ar accepta o propunere de a conduce această instituţie, Burcea a spus că are deja pregătite 20 de legi cărora le-ar da drumul pe circuitul de aprobare.