Energie, comerţ, banking. INFO economic

l Companiile Transgaz şi E.ON România au semnat, joi, 20 aprilie, la Bucureşti, un „Memorandum de Înţelegere” prin care îşi propun să colaboreze pentru consolidarea securităţii energetice a României, prin alinierea şi corelarea strategiilor de dezvoltare a infrastructurii de gaze naturale în direcţia prevederilor Pactului Verde European şi a celorlalte prevederi legislative europene din domeniu.l Afacerile din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor s-au majorat cu 17,5% după primele două luni din acest an, comparativ cu perioada similară din 2022, iar serviciile de piaţă prestate populaţiei au înregistrat o cifră de afaceri mai mare cu 22,4%, informează Institutul Naţional de Statistică. În ceea ce priveşte situaţia de la o lună la alta, în februarie 2023, volumul total al cifrei de afaceri din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor a crescut ca serie brută (+6,4%), dar a rămas la acelaşi nivel ca serie ajustată.l Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut, joi, la 6,79% pe an, de la 6,80% pe an, anterior, conform datelor publicate de Banca Naţională a României.Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a coborât la 6,99% pe an, de la 7% anterior, iar ROBOR la 12 luni a scăzut la 7,34% pe an, de la 7,35%.