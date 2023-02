BNR editează o revistă de educație financiară

Banca Națională a României editează o revistă regională de educație financiară, realizată sub egida INFE (Rețeaua Internațională de Educație Financiară din cadrul OECD). Publicația are o frecvență semestrială și vizează evidențierea unor teme de actualitate din practica educației financiare la nivelul băncilor centrale. Articolele propuse abordează subiecte precum: aplicarea economiei comportamentale în domeniul financiar, respectiv al inteligenței artificiale în sectorul public, politici educaționale și digitalizare, inițiative privind creșterea incluziunii financiare în rândul elevilor etc. Revista se adresează publicului internațional și este disponibilă doar în limba engleză.