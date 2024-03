Boloş, despre eFactura: “Extindem perioada fără amenzi până la 1 iunie”

Perioada în care nu se vor aplica sancţiuni pentru cei care nu folosesc sistemul eFactura va fi extinsă cu două luni, până la 1 iunie, a anunţat, vineri, ministrul Finanţelor, Marcel Boloş, pe pagina sa de Facebook.







"e-Factura: Extindem perioada fără amenzi până la 1 iunie. Încă de la începutul implementării sistemului RO e-Factura am pus accent pe o colaborare strânsă şi transparentă cu antreprenorii. Nu am exclus că va fi nevoie de îmbunătăţiri, tocmai de aceea ne-am angajat să fim flexibili şi receptivi la feedback. Dovadă că reprezentanţii mediului de afaceri au participat la şedinţele noastre şi au venit cu propuneri valoroase, care s-au şi implementat de-a lungul timpului. O nouă decizie care reflectă acest angajament este că am propus extinderea cu două luni a perioadei în care nu se aplică sancţiuni pentru cei ce nu folosesc sistemul. Am pus astăzi în consultare actul normativ care reglementează acest aspect, pentru a fi adoptat în următoarea şedinţă de Guvern. Aşadar, cei care nu ţin cont de termenul-limită de 5 zile lucrătoare pentru transmiterea facturilor în sistemul naţional privind factura electronică RO e-Factura vor fi sancţionaţi de la 1 iunie 2024", a scris Marcel Boloş.







El a menţionat că este o prelungire solicitată de mediul de afaceri, pentru a permite persoanelor impozabile să îşi continue adaptarea procedurilor/sistemelor pentru transmiterea facturilor.







"Cu această ocazie, ţin să îi încurajez pe toţi cei care nu utilizează e-Factura să profite de timpul suplimentar pentru a se adapta la noile reglementări, care au intrat în vigoare încă de la 1 ianuarie. Tot astăzi, am trimis îndrumări în SPV care cuprind paşii de făcut pentru utilizarea sistemului către toţi cei care nu au raportat facturi până acum", a adăugat Boloş,







Mediul de afaceri a solicitat statului român să amâne aplicarea amenzilor privind RO e-Factura, până când infrastructura Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF) va fi funcţională şi stabilă 99,99%, chiar dacă acest lucru ar presupune o amânare de până la şase luni, a transmis în urmă cu o săptămână NextUp, una dintre principalele companii de software din România, care oferă soluţii de automatizare a trimiterii facturilor în SPV.







Potrivit unui comunicat al companiei, remis pe 14 martie, solicitarea a venit în contextul în care serverele ANAF sunt indisponibile ore întregi, zile la rând şi nu receptează documentele transmise prin e-Factura de către contribuabili.







Compania NextUp, care este în contact direct cu peste 6.000 de antreprenori şi IMM-uri din întreaga ţară, impactate de noile schimbări, a înaintat o adresă oficială Ministerului Finanţelor, prin care solicită statului să vină în întâmpinarea contribuabilului cu o infrastructură stabilă şi cu o capacitate adecvată pentru volumul mare de documente.







Mediul privat s-a adaptat, însă statul nu este pregătit pentru e-Factura, se arată în comunicat.







Pentru a se adapta rapid, pentru a reduce nivelul de stres provocat de e-Factura şi pentru a evita posibile amenzi, cele mai multe firme din România folosesc un soft care transmite automat, din câteva click-uri, facturile în SPV. În ciuda acestei adoptării masive, companiile se plâng că documentele nu ajung, de fapt, la ANAF din cauza problemelor tehnice care persistă în infrastructura instituţiei financiare.







"Instituţiile statului nu s-au pregătit pentru sistemul RO e-Factura înainte ca acesta să devină obligatoriu pentru antreprenori, deşi ar fi fost o decizie normală pentru o colaborare bună cu mediul de afaceri. Din această cauză, există consecinţe semnificative pe care antreprenorii le resimt în munca de zi cu zi în activitate, punctează NextUp. Infrastructura şi serverele ANAF nu sunt pregătite pentru a digera cantitatea enormă de informări şi documente pe care mediul privat le trimite în acest moment. Gradul de adopţie e-Facturii este de 30% şi în aceste condiţii infrastructura ANAF nu face faţă valului de documente, serverele blocându-se în fiecare zi ore întregi", se mai arată în document.







În cazul în care statul român va lua o decizie în acest sens, reprezentanţii NextUp sunt de părere că amânarea aplicării sancţiunilor se va face în paşi, pe câteva luni, pe 3 luni, respectiv ulterior cu încă 3 luni, până când serverele ANAF vor fi complet pregătite să primească documente.







"Firma de software NextUp a transmis anterior că sistemul RO e-Factura a generat cel mai mare haos din ultimul deceniu în mediul antreprenorial, statul român fiind nepregătit să gestioneze schimbarea pe care o impune şi dând dovadă de incompetenţă în digitalizare prin erorile multiple ale acestui sistem. Totodată, compania a subliniat că statul eşuează din nou în a dezvolta o relaţie bună cu contribuabilii, învinovăţindu-i pe aceştia pentru blocaje pe care el însuşi le-au creat prin gestionarea rudimentară a implementării e-Factura", conform comunicatului.