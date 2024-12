Bursă, banking, firme radiate. INFO economic

l Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere şedinţa de luni, 9 decembrie, iar rulajul se cifra la 13,18 milioane de lei după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor. Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 2,41%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, era în creştere cu 2,33%.Cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Prefab (+13,07%), Arobs Transilvania Software (+6,12%) şi Teraplast (+5,84%).l Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât luni, 9 decembrie, la 5,91% pe an, de la 5,92% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României.Indicele la şase luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a scăzut la 5,97% pe an, de la 5,98% pe an, iar ROBOR la 12 luni a coborât la 6,01% pe an, de la 6,03%.l Un număr de 67.116 firme au fost radiate la nivel naţional, în primele 10 luni din 2024, cu 25,47% mai multe comparativ cu perioada similară din 2023, informează Oficiul Naţional al Registrului Comerţului.Cele mai multe radieri au fost înregistrate în municipiul Bucureşti, respectiv 10.405 (număr în creştere cu 14,68% faţă de ianuarie-octombrie 2023) şi în judeţele Cluj (3.342; +28,14%), Timiş (2.747; +17,24%), Constanţa (2.563; +8,97%), Dâmboviţa (2.415; +69%), Iaşi (2.426; +23,02%), Bihor (2.237; +43,21%) şi Ilfov (2.230; +43,21%).