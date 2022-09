Culmea culmilor! Planul național de cercetare, dezvoltare și inovare e scris în „limba de lemn” a birocrației

├Än anul 2020, ├«ntreprinderile au finan╚Ťat 52,8% din costurile cercet─ârii-dezvolt─ârii, ├«n timp ce din fondurile publice au fost acoperite doar 32,9% din cheltuieli. La sf├ór╚Öitul anului 2020, num─ârul lucr─âtorilor care ├«╚Öi desf─â╚Öurau activitatea ├«n cercetare-dezvoltare a fost de 45.304 salaria╚Ťi, din care: 12.952 ├«n mediul privat, 12.931 ├«n sectorul guvernamental (institute ╚Öi centre de cercetare), 19.106 ├«n ├«nv─â╚Ť─âm├ónt ╚Öi 315 ├«n sectorul privat non-profit. Din total, 28.090 sunt cercet─âtori, 6.674 sunt tehnicieni ╚Öi asimila╚Ťi, iar 10.540 de lucr─âtori reprezint─â alte categorii profesionale.







Buget pentru șase ani



├Än ╚Öedin╚Ťa din data de 29 septembrie 2022, Guvernul a adoptat Planul na╚Ťional de cercetare, dezvoltare ╚Öi inovare pentru perioada 2022 ÔÇô 2027. Elaborat ╚Öi administrat de Ministerul Cercet─ârii, Inov─ârii ╚Öi Digitaliz─ârii, acesta este principalul instrument de implementare a Strategiei na╚Ťionale de cercetare, inovare ╚Öi specializare inteligent─â 2022 - 2027.



Bugetul alocat ├«n cadrul planului na╚Ťional este estimat la maximum 60 de miliarde de lei, finan╚Ťarea fiind asigurat─â din vistieria statului, din fonduri externe nerambursabile ╚Öi contribu╚Ťii ale partenerilor ├«n proiecte. Se dore╚Öte ca, ├«n viitorii ani, ponderea cheltuielilor publice pentru cercetare-dezvoltare s─â creasc─â de la 0,19% la 1,00% din PIB, ├«n acord cu legisla╚Ťia ├«n vigoare.



De c├ó╚Ťi ani are nevoie statul rom├ón s─â asigure aceast─â cre╚Ötere, Planul Na╚Ťional de Cercetare, Dezvoltare ╚Öi Inovare nu ne spune.



Abuz de generalit─â╚Ťi



Documentul exceleaz─â prin abuzul de generalit─â╚Ťi ╚Öi, ├«n loc s─â lumineze drumul cercet─ârii ╚Ötiin╚Ťifice rom├óne╚Öti, ├«l ├«ntunec─â ╚Öi mai r─âu. Iat─â, la modul foarte general se vorbe╚Öte despre tot felul de programe ╚Öi tipuri de proiecte. M─â g├óndesc cu groaz─â la bie╚Ťii cercet─âtori care se vor chinui s─â ghiceasc─â ce au vrut s─â spun─â autorii documentului!



Planul este structurat pe zece programe de cercetare-dezvoltare-inovare ╚Öi mai multe subprograme. ├Än vederea atingerii obiectivelor programelor ╚Öi subprogramelor se vor putea lansa competi╚Ťii.



Printre tipurile de proiecte, sunt nominalizate: platforma de studii și cercetări avansate; proiecte de cercetare exploratorie; proiecte complexe de cercetare de frontieră; proiecte de cercetare ERC (European Research Council); workshop-uri exploratorii.



Burse pentru tinerii cercet─âtori



Programul ÔÇ×resurse umaneÔÇŁ din cadrul planului na╚Ťional are drept scop: ÔÇ×cre╚Öterea num─ârului de cercet─âtori ╚Öi formarea unor genera╚Ťii preocupate de mediul ╚Ötiin╚Ťific european ╚Öi interna╚Ťional, prin sprijinirea carierei de cercetare, pe ├«ntreg parcursul profesional, cu accent pe formare ╚Öi dezvoltare de competen╚Ťe.ÔÇŁ ├Än cadrul lui ar urma s─â se deruleze urm─âtoarele proiecte:



- burse doctorale de mobilitate în străinătate;



- proiecte de cercetare postdoctoral─â;



- proiecte de cercetare pentru stimularea tinerelor echipe independente;



- burse de cercetare ÔÇ×╚śtefan OdoblejaÔÇŁ, ÔÇ×Simion Mehedin╚ŤiÔÇŁ ╚Öi ÔÇ×Spiru HaretÔÇŁ.



- acordarea de certificate de excelen╚Ť─â Marie Sklodowska ÔÇô Curie cercet─âtorilor cu rezultate excelente;



- premierea rezultatelor cercet─ârii ╚Öi a revistelor ╚Ötiin╚Ťifice rom├óne╚Öti, pentru publicarea ├«n modelul ╚Ötiin╚Ťei;



- sprijinirea ╚Öi ├«ncurajarea public─ârii de lucr─âri ╚Ötiin╚Ťifice ├«n reviste cu impact ╚Öi influen╚Ť─â;



- protejarea drepturilor de proprietate intelectual─â.



A╚Ťi ├«n╚Ťeles ce vrea s─â spun─â?



Pentru atragerea mediului privat ├«n activitatea de cercetare-dezvoltare, ini╚Ťiatorii au propus subprogramul antreprenoriat inovativ ╚Öi inovare deschis─â. Documentul precizeaz─â c─â scopul acestuia este: ÔÇ×dezvoltarea sistemului de antreprenoriat de inovare ╚Öi sus╚Ťinerea form─ârii unei mase critice de start-up-uri inovative, care s─â contribuie la crearea unui ecosistem antreprenorial matur ╚Öi func╚Ťional, prin facilitarea accesului la capital de risc al start-up-urilor inovative; dezvoltarea capacit─â╚Ťii de incubare ╚Öi accelerare pentru start-up-uri inovative; dezvoltarea culturii antreprenoriale, orientat─â spre inovare.ÔÇŁ



Dumneavoastr─â, stima╚Ťi agen╚Ťi economici care ar trebui s─â beneficia╚Ťi de acest subprogram, a╚Ťi ├«n╚Ťeles ceva din aceast─â formulare greoaie ╚Öi ├«nc├ólcit─â? Eu am mari ├«ndoieli c─â se vor g─âsi rom├óni care s─â priceap─â ÔÇ×limba de lemnÔÇŁ a autorilor acestui Plan Na╚Ťional de Cercetare, Dezvoltare ╚Öi Inovare pentru perioada 2022 ÔÇô 2027. ╚śi dac─â planul nu va fi ├«n╚Ťeles, ce ╚Öanse are s─â fie dus la ├«ndeplinire, ├«n folosul cercet─ârii ╚Ötiin╚Ťifice rom├óne╚Öti?





Statisticile Oficiului Na╚Ťional de Inven╚Ťii ╚Öi M─ârci (OSIM) vorbesc despre o involu╚Ťie a creativit─â╚Ťii ╚Öi inventivit─â╚Ťii din Rom├ónia. Iat─â, dup─â pr─âbu╚Öirea regimului comunist, s-a ├«nregistrat o sc─âdere abrupt─â a cererilor de brevete de inven╚Ťie depuse, de la un v├órf de 3.081, ├«n 1990, la 817, ├«n 2021, ├«n timp ce num─ârul brevetelor eliberate a sc─âzut de la 1.428 la 376.Subfinan╚Ťarea cercet─âriiUna dintre principalele cauze este subfinan╚Ťarea cercet─ârii ╚Ötiin╚Ťifice din Rom├ónia. Dac─â ├«n anul 2014 cheltuielile cu activit─â╚Ťile de cercetare-dezvoltare au reprezentat 0,38% din produsul intern brut (din care 0,22% pentru sectorul public ╚Öi 0,16% pentru sectorul privat), ├«n anul 2020, s-au ridicat la doar 0,47% (din care: 0,28% pentru sectorul privat ╚Öi 0,19% pentru sectorul public). Spre compara╚Ťie, la nivelul Uniunii Europene, ponderea acestor cheltuieli se ridic─â la 1% din PIB.├Än anul 2020, cheltuielile cu cercetarea aplicativ─â au reprezentat 61,2% din cheltuielile totale pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, ├«nregistr├ónd o sc─âdere cu 2,7% comparativ cu cele din 2019. Cheltuielile cu cercetarea fundamental─â au avut o pondere neschimbat─â, de 18,8%, ├«n timp ce cheltuielile cu dezvoltarea experimental─â au crescut cu 2,6%, ajung├ónd la 20,0% din total.