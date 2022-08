E criză de marinari nebrevetați în shipping-ul european

și-au pierdut viața în războaie sau pe timp de pace, pe mările și oceanele lumii – a spus liderul SLN. Trebuie să-i omagiem pe navigatorii români căzuți la datorie, servind interesele economiei mondiale și ale populației lumii! Iar în ziua de 15 august, la Clubul Marinarilor, vom organiza o întâlnire festivă la care vor participa invitați din rândul navigatorilor, din portul Constanța, din comunitatea maritimă, dintre cei ce au fost aproape de marinari. Profit de acest prilej pentru a transmite, prin intermediul ziarului «Cuget Liber», în numele Inspectoratului ITF România și al sindicatului: La mulți ani tuturor navigatorilor români și familiilor lor! Sfânta Maria să vă ocrotească bucuriile și fericirea în viață!”.





Piața internațională a forței de muncă marinărești se confruntă nu doar cu un deficit în creștere de ofițeri, ci și cu o cerere tot mai mare de nebrevetați.„Pandemia de coronavirus și restricțiile de deplasare impuse de statele lumii au destabilizat economia mondială, transportul maritim și implicit piața forței de muncă din shipping-ul internațional. La rândul său, războiul din Ucraina a contribuit la adâncirea crizei de navigatori. La nivel internațional, deficitul de ofițeri a crescut la peste 30.000 de persoane. În plus, piața shipping-ului european, a doua ca mărime din lume, duce lipsă de nebrevetați, în ciuda faptului că aceștia beneficiază de salarii foarte atractive. În prezent, în transportul maritim din Europa, salariul unul timonier variază între 3.000 și 4.000 de euro pe lună, iar al unul marinar se ridică la 2.500 de euro”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, președintele Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF România.Oferta de navigatori a țării noastre a suferit schimbări esențiale în ultimii 32 de ani. „La începutul anilor ‘90, România avea peste 18.000 de navigatori pe navele companiilor de navigație maritimă Navrom, Petromin și Romline, din care mai mult de jumătate erau marinari nebrevetați. În prezent, resursa totală este de 32.000 de navigatori, din care aproximativ 80% sunt ofițeri. Iată, România a devenit, preponderent, un furnizor de ofițeri pentru flota mondială”, afirmă liderul de sindicat.El a făcut apel către tineri să se înscrie la cursurile de navigatori nebrevetați pentru punte sau mașină (marinari, timonieri, motoriști, electrician), pe care, în prezent, doar Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV le mai organizează. De asemenea, companiile de crewing, în numele armatorilor, ar trebui să recruteze tinerii și să-i școlarizeze, să asigure locuri de practică și de muncă, după absolvirea cursurilor. „Eu cred că România dispune de un număr important de tineri care ar dori să meargă pe mare, dar care au nevoie de sprijin, de îndrumare”, afirmă Adrian Mihălcioiu.Viața pe mare are farmecul ei. Navigatorii au parte de aventuri și experiențe deosebite, înfruntând, cu bărbăție, o serie de pericole și privațiuni. Tehnologiile navale și reglementările din domeniul siguranței navigației au evoluat extraordinar de mult în ultimii 30 de ani, dar cu toate acestea, riscuri și pericole există la tot pasul pe mare.„La bordul navelor sunt probleme de toate tipurile: accidente de muncă, îmbolnăviri, situații de neplată a salariilor, întârzieri mari în efectuarea schimburilor de echipaje, cazuri de abandonare a navelor și a echipajelor din diferite porturi ale lumii, neasigurarea necesarului de alimente și de apă, eșuări, coliziuni navale și decese. Există o serie de probleme sistemice ce nu pot fi rezolvate foarte ușor, deși numărul lor s-a diminuat foarte mult odată cu intrarea în vigoare a Convenției internaționale privind munca și viața pe mare MLC-2006. Iată că și România a ridicat standardul minim pentru toți navigatorii care vor fi angajați după data de 1 octombrie 2022. Clauzele contractelor de muncă nu vor putea fi mai jos de standardul minim la nivel internațional. Normele de aplicare a Convenției MLC-2006 au fost aprobate, au intrat în vigoare și există un mecanism de autorizare a agențiilor de crewing”, a precizat liderul SLN.Din cauza pandemiei Covid-19 și a războiului din vecinătatea României, festivitățile organizate cu prilejul Zilei Marinei Române și a Sfintei Maria, ocrotitoarea marinarilor, nu vor mai avea amploarea din anii trecuți. Și în acest an, vor lipsi tradiționalele jocuri marinărești pe care le organiza Sindicatul Liber al Navigatorilor în portul turistic Tomis, și-a exprimat regretul Adrian Mihălcioiu.„Pe data de 14 august, reprezentanții sindicatului vor participa la ceremonia de comemorare a navigatorilor români, militari și civili, care