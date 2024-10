Firmele din domeniul IT&C îşi fac loc pe piaţa constănţeană. „Avem de muncă, nu ne plângem!”

Într-o societate aflată în plină metamorfoză, în care vechile coordonate sunt actualizate cu o viteză uluitoare, sistemele informatice au devenit esenţiale. Instituţiile statului se digitalizează, chiar dacă nu în ritmul pe care ni l-am dori cu toţii, mediul privat s-a aliniat de multă vreme la noile standarde, astfel că firmele cu activitate în domeniu au activitate, nu glumă!Deşi a mai pierdut din privilegii, şi ne referim aici la facilităţile fiscale oferite de stat, domeniul IT&C a rămas unul atractiv, atât prin prisma posibilităţilor de câştig imediat, cât mai ales a perspectivei de dezvoltare. O dezvoltare în tandem, angajat-companie.Şi piaţa constănţeană de profil este foarte activă, iar cea mai bună dovadă o reprezintă faptul că, în Topul Firmelor din judeţul Constanţa pe 2023, întocmit de Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, se regăsesc mulţi asemenea agenţi economici. Sigur, când ai competitori puternici din alte sectoare, precum Rompetrol Rafinare, Ameropa Grains, Global Defense Logistics, Monsson Trading, Van Oord, Contanta South Container Terminal sau Rin Trans Activ, care învârt bugete de miliarde de lei, este greu pentru o firmă IT să prindă un loc fruntaş în clasamentul firmelor, funcţie de cifra de afaceri.Însă, o vorbă din bătrâni spune că sub acest cer este loc pentru toată lumea, iar serviciile oferite de IT-işti sunt atât de diverse, încât generează încasări frumuşele.În Topul Firmelor 2023, am regăsit o serie de companii premiante, pe categorii.La secţiunea Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice, microîntreprinderi, pe locul întâi s-a clasat Toner Factory Prod SRL, secondată de Micronet Systems SRL, iar la Activităţi de editare a jocurilor de calculator, microîntreprinderi, lideră a fost Colosseum Games SRL, urmată de Refract Media SRL.La categoria Activităţi de editare a altor produse software, microîntreprinderi, prima poziţie a fost ocupată de Webnet SRL, configuraţia podiumului fiind completată de Socrates Consultancy SRL şi Real Data Net SRL, în timp ce, la secţiunea Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client), microîntreprinderi, Evercloud SRL a trecut prima „linia de sosire”, urmată de Grant Box Consulting SRL şi Stadler & Partners SRL. La cea din urmă secţiune, a existat şi un „duel” al întreprinderilor mici (între 10 şi 49 de salariaţi), unde cei de la Softelio SRL au avut un bilanţ superior celor de la Multisoft SRL.Noţiunea de „consultanţă” este frecvent întâlnită în toate domeniile, deci nici IT-ul nu poate face excepţie de la regulă.Astfel, la categoria Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei, microîntreprinderi, locul întâi le-a revenit celor de la Net Secure SRL, urmaţi de Kudos Media SRL şi Moin FX SRL, pentru ca, la întreprinderi mici, să „defileze” doar RS Media Software SRL.XXXDar cum merg lucrurile în domeniu, cum sunt salariile, care e trendul, cum se descurcă angajatorii?„Chiar dacă au fost pierdute anumite facilităţi fiscale, domeniul IT se păstrează, cel puţin din punctul meu de vedere, în topul joburilor din România. Specialişti există, n-au plecat chiar toţi în străinătate, iar de muncă avem, nu ne plângem de comenzi.Salariile depăşesc media altor sectoare şi vă spun din propria experienţă că angajatorii fac mari eforturi pentru a-şi menţine şi fideliza personalul. Fără 1.500 - 2.000 de euro nu ai cum să ţii un IT-ist bun. Există varianta de a pleca în străinătate, pe bani mai mulţi, dar ofertele trebuie bine cântărite”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ion Nicoară, antreprenor constănţean.