Îmbrăcați-vă românește, de calitate! Vizitați Târgul TINIMTEX din Mamaia!

Producătorul Buzea Constantin din Ploiești a venit la târg cu o bogată colecție de haine din piele de oaie, pentru femei și bărbați. Prețurile lor variază între 500 și 750 de lei, iar materia primă este procurată din România. „Este o afacere de familie”, îmi spune Constantin Buzea, administratorul firmei.





Din județul Neamț este prezent la târg PFA Ciocârlan Elena – un producător de haine din blană și piele. „Firma noastră și-a început activitatea în 1998 și are șapte lucrători. În prezent, producem doar pentru piața internă. În perioada 2000 – 2007, am prins un contract de export în Franța. Am participat la numeroase ediții ale TINIMTEX și suntem mulțumiți de rezultatele obținute. Târgul organizat de Camera de Comerț din Constanța este o excelentă rampă de lansare pentru produsele noastre”, a declarat Grigore Ciocârlan – administratorul firmei.





În standul acesteia sunt expuse: haine de blană pentru dame, cu prețurile cuprinse între 1.000 și 5.000 de lei; haine din piele, bărbătești, cu 1.000 – 1.500 de lei; căciuli din blană, cu 200 – 600 de lei; șepci cu 80 – 150 de lei; papuci cu 50 – 60 de lei. Produsele sunt confecționate din piele de oaie, blană de nurcă, vulpe și vizon.





Alături se află standul producătorului de îmbrăcăminte din piele pentru dame, bărbați și copii Elinor Pel din Sighișoara, o unitate înființată în 1992, care are zece lucrători. Reprezentantul ei, David Manor, îmi prezintă produsele: „Toate sunt confecționate din piele de miel de foarte bună calitate, importată din Italia. Avem la vânzare scurte cu prețurile cuprinse între 1.000 și 2.200 de lei, pantaloni cu 1.000 de lei, fuste cu 600 – 1.000 de lei și rochii cu 1.200 – 2.000 de lei.”





În standul producătorului Rezmives Luchian din Bistrița, o firmă înființată în anul 2003 și care are 10 lucrători, sunt expuse superbe haine din blană de vulpe. Cele de damă au prețurile cuprinse între 500 și 2.500 de lei, iar cele bărbătești sunt vândute cu 500 de lei.





Tot din Bistrița este și Expo Vizon, o firmă cu îndelungată tradiție în producția de haine de blană. A fost înființată în 1998 și are zece lucrători. „Este o afacere de familie – îmi spune Marius Saicu, administratorul firmei. Aceasta este prima noastră prezență la TINIMTEX. Avem la vânzare haine din blană de nurcă, astrahan, vizon, castor și samur. Hainele de damă au prețurile cuprinse între 500 și 1.000 de lei, iar cele bărbătești, între 300 și 800 de lei.”



În închierea reportajului, iată câteva informații utile:



Târgul este structurat astfel:



- la parterul Pavilionului Expozițional – produse textile pentru adulți, îmbrăcăminte pentru copii, confecții din piele și blană, tricotaje, lenjerie, home&deco, accesorii;



- la etaj – încălțăminte și marochinărie.



Programul de vizitare este următorul:



- între 25 și 28 ianuarie, în intervalul orar 10.00 – 19.00;



- pe 29 ianuarie, între orele 10.00 și 16.00.



TINIMTEX este cel mai important eveniment de profil în domeniul industriei ușoare, fiind organizat de Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța începând din anul 2000.





Evenimentul comercial cel mai important al acestui început de an, la malul Mării Negre, este, fără îndoială, Târgul Național de Blănuri – Pielărie – Încălțăminte – Îmbrăcăminte TINIMTEX.Ieri, 25 ianuarie 2023, încă de la deschiderea manifestării expoziționale, zeci de doamne și domnișoare din străvechiul Tomis, însoțite de posesorii de portofele și conturi bancare, au luat cu asalt Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia.Iată-le admirând exponatele din standuri, pipăind articolele de îmbrăcăminte și încălțăminte și probându-le. Vedetele târgului sunt – fără îndoială - hainele din blană și piele. Sunt atât de frumoase încât doamnele nu rezistă tentației de a deveni stăpânele lor.La această nouă ediție a TINIMTEX sunt prezenți peste o sută de producători și comercianți români. Participanții s-au întrecut în a prezenta cele mai noi colecții. Este uimitoare varietatea produselor de bună calitate, frumoase, în culori minunate, realizate după concepția designerilor români. Despre prețuri ce să mai vorbim, sunt pentru toate buzunarele! Această ediție a târgului a distrus mitul că produsele românești de foarte bună calitate sunt prea scumpe pentru buzunarele românilor.Ca de fiecare dată când vezi minunățiile ieșite din mâna producătorilor români, te întrebi: oare de ce nu renunțăm la subprodusele chinezești, de ce nu ne îmbrăcăm și încălțăm românește? Ce s-a petrecut cu noi, cu mintea noastră de-am ajuns să dăm banii pe chinăzăriile de două parale, dar de foarte proastă calitate?De cum intri în Pavilionul Expozițional, privirea îți este atrasă de superbele confecții de damă produse de Coquet Boutique din Craiova. În standul firmei sunt expuse rochii și fuste, la prețuri ce variază între 100 și 120 de lei și cămăși, cu 60 de lei.„Unitatea noastră a fost înființată în anul 2004 și are, în prezent, 12 lucrători - îmi spune Remus Dumitru, administratorul firmei. Producem exclusiv pentru piața internă și folosim ca materie primă bumbacul și vâscoza.”Alături se află standul producătorului Prodcom Frim din Bistrița. Sunt expuse haine din blană de nurcă și vizon, cu prețuri între 1.500 și 4.000 de lei.