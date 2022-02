Încă un pas spre realizarea unui proiect de interes național

„Am prezentat textul elaborat de către grupul de inițiativă, al legii privind impozitul pe tonaj aplicabil navelor maritime comerciale sub pavilion românesc, pentru a fi analizate facilitățile fiscale propuse, în vederea armonizării cu schemele de ajutor de stat ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene. A fost o întâlnire constructivă, mai ales că anterior, în 2018, Consiliul Concurenței a dat un răspuns de principiu pozitiv privind posibilitatea introducerii impozitului pe tonaj”, a precizat Ovidiu Sorin Cupșa.





La rândul meu, în calitate de redactor al ziarului „Cuget Liber” am susținut această inițiativă printr-o serie de articole. În plus, articolul „Nu vom renunța niciodată la ideea reînființării flotei maritime comerciale sub pavilion românesc!”, publicat în ediția din data de 21 ianuarie 2022, l-am trimis spre informare tuturor deputaților români, cu rugămintea de a susține acest proiect de interes național.





Grupul de inițiativă pentru reînființarea flotei maritime comerciale sub pavilion românesc a făcut încă un pas înainte. Pe data de 26 ianuarie 2022, Ovidiu Sorin Cupșa - directorul Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale – CERONAV și ambasador al Organizației Maritime Internaționale și senatorul Marius Humelnicu s-au întâlnit cu președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, și reprezentanții Direcției Ajutor de Stat.