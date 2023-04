Ministrul Economiei, Florin Spătaru: „Marea majoritate a companiilor din subordine sunt profitabile”

Ministrul Economiei, Florin Spătaru, a declarat, joi, 20 aprilie, în cadrul unei conferinţe de presă, că marea majoritate a companiilor de stat din subordinea ministerului său sunt profitabile şi au un grad de profitabilitate crescut.„În mandatul meu, marea majoritate a companiilor pe care Ministerul Economiei le are în subordine sunt profitabile şi au un grad de profitabilitate crescut, pentru că am avut grijă de aceste companii şi nu le-am lăsat fără bugete, nu le-am lăsat fără investiţii şi am continuat să investim în continuare”, a afirmat Spătaru.Ministrul a menţionat că au fost demarate procedurile pentru selecţia consiliilor de administraţie şi a echipelor manageriale, cu scopul asigurării unui management competitiv şi eficient al companiilor de stat.