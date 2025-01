O nouă practică înşelătoare! Piaţa neagră a certificatelor RAR Auto-Pass

Introducerea, de la 1 ianuarie 2025, a certificatului RAR Auto-Pass, obligatoriu în momentul vânzării unui autoturism, i-a făcut pe escroci să caute soluţii pentru fentarea sistemului. Existând cerinţă din partea proprietarilor de maşini cu probleme tehnice, s-a creat imediat o piaţă neagră, care oferă documente false, iar mulţi români pot cădea victime ale unor asemenea practici înşelătoare.Nici nu s-a uscat bine cerneala pe documentul ce modifică legislaţia în vigoare, în sensul introducerii obligativităţii certificatului RAR Auto-Pass, emis exclusiv de Registrul Auto Român (RAR), în situaţia în care doriţi să vindeţi un autoturism, că s-au şi găsit „combinatori” puşi pe făcut bani murdari, pe seama ignoranţei românilor. Iar mecanismul fraudulos pus la cale are şanse uriaşe de a face multe victime.„Am dorit să-mi schimb maşina, ştiam că am nevoie un certificat, un document nou introdus, dar nu m-am documentat suficient. Printr-o cunoştinţă, am aflat că pot face rapid rost de acest certificat, fără efort, fără drumuri suplimentare, un serviciu pentru care ar fi trebuit să plătesc 300 de lei. Mi s-a părut cam mult, aşa că am dat o căutare pe site şi am văzut că preţul real este mult mai mic. Sunt convins că multă lume se poate «înţepa», unii din comoditate, alţii din neştiinţă”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Ciprian T., un constănţean posesor de autoturism.În ingeniozitatea lor, escrocii oferă la vânzare certificate cu simboluri similare cu cele oficiale ale RAR, la preţuri mult mai mari. De ce s-au gândit la aşa ceva? Simplu: există cerinţă în piaţă!„Sunt autoturisme cu mari probleme tehnice sau care au fost implicate în accidente rutiere, iar vânzătorul vrea să ascundă acest lucru. Dacă ar apela la RAR, ar fi imediat demascat. Astfel, apelează la piaţa neagră, care deja s-a creat”, ne explică Vladimir S., administrator al unei firme constănţene care se ocupă de înmatriculări auto.Recomandarea autorităţilorSpecialiştii Registrului Auto Român au aflat despre fenomen şi atrag atenţie asupra practicilor înşelătoare.„Registrul Auto Român atrage atenţia asupra unei situaţii în care anumite entităţi terţe se interpun între RAR şi clienţii de bună credinţă, folosind metode alternative şi înşelătoare pentru a vă exploata din punct de vedere financiar. Aceste practici includ utilizarea unor denumiri, culori, sigle sau elemente vizuale similare cu brandul oficial RAR, în scopul de a induce în eroare cetăţenii şi de a vinde certificate RAR Auto-Pass la preţuri supraevaluate.Aşadar, recomandarea noastră este să descărcaţi RAR Auto-Pass doar de pe site-ul oficial al RAR, www.rarom.ro, pe a cărui primă pagină există un buton specific accesării acestui document.Dacă aveţi orice fel de îndoieli privind autenticitatea documentului RAR Auto-Pass, vă invităm să ne contactaţi telefonic sau pe site-ul oficial”, au transmis specialiştii Departamentului Comunicare din cadrul Registrului Auto Român.RAR eXpert, la Bucureşti şi ClujReamintim că Certificatul RAR Auto-Pass este un document emis exclusiv de Registrul Auto Român, în baza legii nr.142/2003 şi OMTI nr. 210/2024 şi conţine informaţii autentice şi verificabile privind istoricul maşinii, axate pe indicaţia kilometrajului.RAR Auto-Pass este conceput pentru a oferi transparenţă maximă, protejând interesele cetăţenilor de bună credinţă.Preţul RAR Auto-Pass este de 42 de lei, tariful fiind stabilit de Consiliul de administraţie al RAR-RA.Documentul poate fi solicitat, online, de la RAR, accesând site-ul rarom.ro, fără a fi necesar ca solicitantul să se prezinte cu autovehiculul la staţiile registrului sau la cele ITP autorizate.De asemenea, la unităţile RAR din Bucureşti şi Cluj, şoferii pot solicita certificatul RAR eXpert, ceea ce implică o verificare în cel mai mic amănunt, o „radiografie” completă a maşinii, costurile în acest caz fiind mai mari: 270 de lei - raport identificare (cazuri de maşini furate sau date în urmărire din diferite alte motive de autorităţi), respectiv 400 de lei - raport stare tehnică detaliată.