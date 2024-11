Ţepe care devin istorie! Registrul Auto Român dă lovitura de graţie samsarilor de maşini

Samsarii de maşini vor primi, iarna aceasta, lovitura decisivă. Celebrele ţepe care au întristat zeci, poate chiar sute de mii de români în anii 90 şi 2000 vor deveni istorie, după ce, începând cu data de 1 decembrie 2024, pentru o tranzacţie auto, va fi obligatoriu certificatul RAR AutoPass. Mai mult, specialiştii RAR eXpert vor stabili dacă autovehiculul respectiv este în regulă sau este o epavă cosmetizată.Foarte mulţi constănţeni, atunci când au căutat să achiziţioneze un autoturism second hand, au dat peste oferte extrem de atractive: maşini ce păreau extrem de curate, dichisite, cu kilometri puţini în bord şi la preţuri de nerefuzat. S-au bucurat că au, în sfârşit, în garaj BMW-ul, Mercedesul sau Nissanul mult dorit, însă, la nici o lună de la semnarea contractului de vânzare-cumpărare, visul frumos s-a transformat în… coşmar!„Arăta aşa frumos şi în poze, şi pe stradă, abia ieşită din spălătorie şi atelierul de polish… Ştiam că a aparţinut unei avocate din Spania, «sora» doctoriţei din Germania, că a mers puţin cu ea, doar 90.000 de kilometri în şapte ani, de acasă până la birou. Când au început să-i cadă toate cele şi am făcut verificări în amănunt, m-am îngrozit! Maşina avea aproape 300.000 de kilometru, fusese implicată în mai multe accidente şi trimisă în Europa de Est, la valorificare. Am fost credul, am luat plasă, data viitoare vor fi mai atent”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, S.S., un constănţean ţepuit de samsarii auto. Iar ca el mai sunt mulţi…Document eliberat onlineVestea bună este că, fie şi în al 12-lea ceas, asemenea episoade triste vor deveni o amintire. După ce şi-a rezolvat problemele cu serverele centrale, Registrul Auto Român (RAR) a anunţat că sistemul informatic funcţionază la parametri optimi, iar data din care certificatul RAR AutoPass va deveni obligatoriu se menţine.Astfel, de la 1 decembrie, şoferii care vor să vândă un autoturism second-hand în România sunt obligaţi să obţină acest document emis de RAR, care conţine date legate de inspecţiile tehnice periodice ale maşinii şi, dacă a fost cazul, date privind reparaţiile care s-au efectuat în atelierele autorizate.„Cele mai frecvente probleme sunt legate de kilometraj, care poate fi lesne dat înapoi, şi ascunderea istoricului, în sensul că o maşină reparată după un grav accident este prezentată ca fiind impecabilă.Prin introducerea certificatului RAR AutoPass, obligatoriu începând cu 1 decembrie 2024, se reduce foarte mult riscul de înşelăciune”, explică Gabriel C., inginer expert auto.Certificatul RAR AutoPass, garanţia pe care autoritatea tehnică a statului o va oferi de acum încolo, conţine date autorizate importante despre istoricul maşinii respective: succesiune de citiri ale odometrului furnizate de staţiile ITP sau de reprezentanţele RAR; date privind intervenţii minore asupra vehiculului în ateliere autorizate (reparaţii uşoare); date cu privire la reparaţii în ateliere autorizate, cauzate de accidente grave, care au afectat sistemele de direcţie, frânare sau de rezistenţă; date legate de inspecţiile tehnice periodice.Documentul poate fi solicitat, online, de la RAR, accesând site-ul rarom.ro, fără a fi necesar ca solicitantul să se prezinte cu autovehiculul la staţiile registrului sau la cele ITP autorizate. Până la finalul anului, preţul plătit va fi de 42 de lei, iar de la 1 ianuarie, cel mai probabil va costa 50 de lei.RAR eXpert, la Bucureşti şi ClujSunt însă şi situaţii în care maşina a fost reparată într-un service neautorizat, într-un garaj la colţ de stradă, iar RAR AutoPass-ul nu oferă garanţia totală. Dar reprezentanţii instituţiei au soluţia - momentan opţională -, un sistem care a fost deja implementat în Bucureşti şi Cluj.În capitală şi în municipiul din inima Ardealului, şoferii pot solicita certificatul RAR eXpert, ceea ce implică o verificare în cel mai mic amănunt, o „radiografie” completă a maşinii, costurile în acest caz fiind mai mari: 270 de lei - raport identificare (cazuri de maşini furate sau date în urmărire din diferite alte motive de autorităţi), respectiv 400 de lei - raport stare tehnică detaliată.