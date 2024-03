Obiectiv strategic de interes naţional doar pe hârtie… "Uragan" asupra Şantierului Naval de la Mangalia. Muncitorii cer ajutorul statului

Când doi coloşi se ceartă, cel mai adesea au de suferit muritorii de rând. Aforism perfect valabil, din păcate, în cazul Şantierului Naval de la Mangalia, unde asupra viitorului celor aproximativ 1.500 de salariaţi planează norii negri ai incertitudinii, după ce conflictul dintre olandezii de la Damen şi statul român, declanşat vara trecută, nu a fost soluţionat. Oamenii vor să muncească, dar nu mai au ce!Cronos nu mai este un aliat al navaliştilor de la Mangalia. Zeul Timpului, cel mai tânăr din prima generaţie de titani, lucrează de acum în defavoarea lor. Situaţia Şantierului Naval de la Mangalia este extrem de dificilă. Unitatea se confruntă cu o scădere dramatică a volumului de muncă, iar în lipsa unor măsuri concrete, există riscul iminent de întrerupere temporară a activităţii pentru majoritatea angajaţilor, pentru o perioadă îndelungată.„Încheiem foarte curând două proiecte, vom livra o barjă şi o suprastructură off-shore, apoi nu mai avem nicio comandă. Efectuăm doar reparaţii, sporadic, credite nu mai reuşim să accesăm. În această mare incertitudine, ascult declaraţiile politice ale premierului şi ale miniştrilor, în opinia cărora industria navală din România reprezintă o… prioritate! Românii sunt aşteptaţi să lucreze pe şantierele navale ale ţării, dar noi nu avem ce munci!”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele Sindicatului Liber Navalistul, din Şantierul Naval din Mangalia, Laurenţiu Gobeajă.La ora actuală, Şantierul Naval de la Mangalia are 1.490 de salariaţi, la care se adaugă alţi aproximativ 1.000 de lucrători, de la firmele subcontractoare. În perspectiva şomajului tehnic, cei din urmă vor pleca primii, dar, foarte probabil, vor urma şi alte „valuri”. Unde se vor duce aceşti oameni, ce locuri de muncă îşi vor găsi, în ce domenii? Greu de răspuns la aceste întrebări, având în vedere situaţia din sudul litoralului.„Situaţia este cunoscută de mult timp, dar toată lumea a tăcut. Un investitor străin poate renunţa la afacere, se poate retrage, dar statul român trebuie să se implice şi să asigure condiţii pentru a avea un trai decent. Statul trebuie să vină să finanţeze sau să găsească un alt investitor, un alt partener”, a mai spus liderul de sindicat.Continuarea activităţilor, o prioritateMarţi, 19 martie, la sediul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului (MEAT), ministrul Ştefan Radu Oprea a primit delegaţia reprezentanţilor Sindicatului Liber Navalistul, formată din preşedintele Laurenţiu Gobeajă, vicepreşedintele Eugen Arsenie, avocat Emil Tatu, însoţiţi de secretarul general al Blocului Naţional Sindical, Horaţiu Raicu.În cadrul discuţiilor purtate, a fost prezentată situaţia lucrărilor actuale din Şantierul Naval Damen Shipyards Mangalia, iar reprezentanţii sindicali şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la comenzile viitoare şi, de asemenea, au revenit cu solicitarea fermă de a obţine sprijinul necesar pentru protejarea locurilor de muncă şi redresarea Şantierului Naval din Mangalia, considerat obiectiv strategic de interes naţional.Ministrul Ştefan Radu Oprea a subliniat, la rândul său, importanţa pe care şantierul o are, atât ca activ al statului român, dar mai ales din perspectiva resursei umane specializate.„În momentul de faţă, partenerul olandez Damen Holding BV continuă să deţină managementul şi controlul operaţional al Damen Shipyard Mangalia, în conformitate cu acordul de asociere semnat în anul 2018. MEAT sprijină funcţionarea şi dezvoltarea şantierului în limita competenţelor pe care le are, considerând o prioritate asigurarea continuităţii activităţilor la nivelul de încărcare şi de performanţă de care a dat dovadă până în prezent”, au transmis reprezentanţii Ministerului Economiei.Anterior întâlnirii cu sindicaliştii, la sediul ministerului, Ştefan Radu Oprea a avut o întrevedere cu reprezentanţii directoratului Damen Shipyard Mangalia, numiţi de Damen Holding BV, preşedintele directoratului Sofien Lamiri şi Liana Constantin, membru al directoratului. Aceştia au prezentat potenţialele proiecte de reparaţii, modernizări, dar şi construcţii noi pentru care sunt în curs de ofertare şi pentru care sunt necesare scrisori de garanţie bancară.Pe parcursul ambelor întâlniri, Oprea a reafirmat că ministerul este preocupat, pe de o parte, de situaţia angajaţilor care reprezintă o resursă de personal specializat extrem de importantă pentru România, iar pe de altă parte, de identificarea unor noi oportunităţi, în acord cu noile tehnologii, care implicit să asigure stabilitatea şi siguranţa unui venit adecvat pentru forţa de muncă existentă.„Vom sprijini întru totul, în limita competenţelor, toate părţile implicate în vederea implementării celor mai bune soluţii pentru Şantierul Naval Damen Shipyards Mangalia, menţinând o comunicare strânsă şi transparentă cu aceştia”, au mai precizat reprezentanţii Ministerului Economiei.Litigiul, inevitabil!Conflictul dintre compania olandeză Damen, acţionar minoritar (49%), şi statul român, acţionar majoritar (51%), s-a declanşat în vara lui 2023, după apariţia unei legi impuse de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, despre care olandezii au spus că elimină posibilitatea de a mai deţine controlul operaţional şi managerial. Damen consideră că statul a încălcat acordul iniţial şi a anunţat că se retrage din asociere. Nu însă din România - îşi va continua activitatea la Galaţi! - şi nu în orice condiţii, olandezii cerând despăgubiri de ordinul sutelor de milioane de euro de la statul român. Cel mai probabil, se va ajunge în instanţă!