Pâinea și produsele de panificație s-ar putea scumpi cu 10%

Patronatele din industria alimentară și-au făcut calculele după ce Guvernul a decis eliminarea facilităților fiscale și anunță scumpiri: pâinea și produsele de panificație ne vor costa mai mult cu aproximativ 10 procente, dar și pentru unele mezeluri vom plăti mai mult. Ministrul Finanțelor a explicat, în exclusivitate la TVR, că face tot posibilul să nu crească taxe și impozite în 2025.Afectaţi de măsurile impuse de guvern prin ordonanţa trenuleţ patronii văd cum le cresc costurile brusc şi anticipează scumpiri. Eliminarea facilitatilor fiscale pentru mai multe categorii de angajati, inclusiv pentru cei din agricultură, înseamnă, în final, preţuri mai mari. Pâinea şi produsele de panificaţie ar putea fi primele care se scumpesc.„Facilitățile acestea ne costă foarte mult pe noi industria alimentară și atunci sigur că ne cresc costurile cu cel puțin 700-800 de lei pe fiecare salariat ceea ce o să se vadă și în prețul produselor. Eu cred că 10% cel puțin așa va fi pentru că, degeaba scumpesc eu cu 3-4%, dar când dau la supermarket mai pune și el, iar dacă mai am și un distribuitor intermediar, pune și distribuitorul”, a declarat Aurel Popescu, preşedintele ROMPAN.La rândul său, ministrul Finanţelor, Tanczos Barna, a spus că va face tot posibilul pentru ca în acest an să nu se majoreze taxele şi impozitele.„Voi face tot posibilul ca anul acesta să nu fie nevoie de majorări de taxe și impozite. Inclusiv Banca Națională prognozează o inflatie de 3,5% pentru anul 2025 și nu cred că această inflație va fi depășită. Aceste fluctuații de început de an de preț pot fi corectate pe parcurs și ne putem încadra inlcusiv în această țintă de inflație de 3,5%”, a spus Tanczos Barna, ministrul Finanţelor.