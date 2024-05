Poveşti cu TVA, credite şi leasing. Constănţenii, mari lacune în privinţa educaţiei financiare

Constănţenii au încă mari lacune în ceea ce priveşte educaţia financiară, iar pentru a înţelege mecanismele economice, pornind de la simplul calcul al TVA şi până la a folosi eficient instrumentele ori serviciile bancare, acest tip de educaţie ar trebui pornit de timpuriu, încă de pe băncile şcolii. Ceva paşi s-au făcut, dar este clar loc de mai bine!Dacă aveţi curiozitatea de a face un sondaj în rândul populaţiei, punând chiar întrebări simple, de genul „Ce înseamnă TVA şi cum se calculează?”, „Care este diferenţa dintre creditul şi leasingul auto” şi „Ce mecanisme de economisire cunoaşteţi?”, s-ar putea să aveţi mari surprize. Constănţenii, în special cei trecuţi bine de prima tinereţe, au un bagaj sărac în cunoştinţe în acest domeniu. În multe cazuri, este explicabil, oamenii fiind preocupaţi de grija zilei de mâine.Însă tânăra generaţie are şansa de a se încadra pe cu totul şi cu totul alte coordonate, iar una dintre soluţii ar fi demararea cât de timpurie a educaţiei financiare. Lucru întărit chiar de directorul adjunct al Sucursalei Regionale Constanţa a Băncii Naţionale a României (BNR), Mircea Mureşan.„BNR este una dintre instituţiile pionier în domeniul educaţiei financiare, importanţa acesteia fiind subliniată în nenumărate rânduri de guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, de conducerea băncii.În acest sens, la nivel al organizare a BNR, există un departament de specialitate dedicat educaţiei financiare, iar la nivel teritorial, există structuri care se ocupă cu derularea şi dezvoltarea proiectelor de educaţie financiară a BNR.De-a lungul timpului, împreună cu alţi parteneri - Ministerul Finanţelor, Ministerul Educaţiei, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Asociaţia Română a Băncilor -, s-a reuşit atât creionarea, aprobarea, naşterea unei strategii naţionale de educaţie financiară, dar şi introducerea în curriculum şcolar a acestei discipline, care, la clasa a opta, este obligatorie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul adjunct Mircea Mureşan.Proiectul „Învaţă de la antreprenori”Pe aceleaţi coordonate, Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a semnat un protocol de colaborare cu Ministerul Educaţiei privind promovarea antreprenoriatului în şcoli, prin organizarea şi implementarea proiectului „Învaţă de la antreprenori”. Protocolul are ca scop principal promovarea în rândul elevilor din învăţământul public preuniversitar educaţia şi competenţele antreprenoriale, punându-i în contact direct cu antreprenorii, prin organizarea de evenimente şi prezentări ale acestora în unităţi de învăţământ, precum şi prin sesiuni de discuţii între oamenii de afaceri şi elevi.„La nivelul CCIR, s-a decis implementarea acestui proiect, prin încheierea protocolului de colaborare cu Ministerul Educaţiei, existând, totodată, şi un interes sporit din partea altor camere de comerţ şi industrie judeţene de a se implica, alături de companiile locale, în pregătirea elevilor pentru mediul antreprenorial.În mod cert, sistemul de învăţământ românesc are mare nevoie de astfel de programe, care să contribuie la stimularea şi dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale ale elevilor în modul cel mai practic cu putinţă”, a declarat preşedintele CCIR, constănţeanul Mihai Daraban.