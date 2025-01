Pregătiţi banii! Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus ar putea demara în primăvară

Mult aşteptate de constănţenii care doresc să-şi schimbe maşinile, Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus vor fi derulate şi anul acesta. Având în vedere impactul anterior pozitiv din multe puncte de vedere, sumele alocate se anunţă a fi similare cu cele din 2024, dar decizia finală va fi luată după ce Guvernul va bate în cuie bugetul de stat pe 2025.Veşti bune pentru constănţenii sau firmele constănţene care au în plan, pentru anul acesta, înnoirea parcului auto. Programele Rabla Clasic şi Rabla Plus merg mai departe, iar Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a declarat că aşteaptă finalizarea bugetului de stat, ca mai apoi să stabilească bugetul pentru programele Rabla. În primăvară, s-ar putea da „undă verde”!„Nu ne dorim să tăiem din buget, acesta va fi cel puţin la fel ca anul trecut. Dar, să aşteptăm finalizarea bugetului de stat”, a explicat ministrul Fechet.Reamintim că, anul trecut, au fost alocate 300 de milioane de lei pentru Rabla Clasic, în timp ce Rabla Plus a beneficiat de o finanţare de un miliard de lei.Documente necesareVestea a fost bine primită nu numai de potenţialii cumpărători, ci şi de dealerii auto, pentru care participarea în cele două programe generează încasări bune.„Noi avem deja foarte multe persoane înscrise pe listă, în aşteptare până la deschiderea oficială a Programului Rabla. Încă este atractiv, mai ales pentru automobilele electrice. Le recomand celor care vor să-şi schimbe maşinile prin acest program să îşi pregătească din timp documentele”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Elena P., reprezentant al unui dealer auto din Constanţa.Iată şi documentele necesare pentru înscrierea în program: actul de identitate al beneficiarului, în original şi copie; actul de identitate al proprietarului maşinii care va fi casată (dacă este diferit de beneficiarul primei de casare); copie legalizată după cartea de identitate a maşinii care urmează a fi casată; copie legalizată după certificatul de înmatriculare al maşinii vechi; certificat de atestare fiscală pentru cumpărător şi pentru proprietarul maşinii vechi (dacă sunt persoane diferite).Constănţenii care doresc să intre în program, dar nu au în proprietate un automobil vechi, casabil, nu trebuie să îşi facă probleme. Varianta recomandată este de a se adresa cu încredere dealerului auto, care va găsi soluţia potrivită. Sunt cazuri în care acesta poate intermedia achiziţia unui voucher, dar şi situaţii în care producătorul auto, pentru a nu-şi pierde clienţii, suportă o bună parte din valoarea tichetului oferit de stat.Achiziţii în funcţie de bugetCe maşini noi puteţi achiziţiona din Constanţa? La ora actuală, pe piaţă sunt oferte pentru toate buzunarele, important este să aveţi banii (pentru avans sau plata integrală) necesari autoturismului din clasa dorită. Şi sunt adevărate bijuterii pe patru roţi.Dacia aruncă pe piaţă noul model Bigster, cu preţuri ce pornesc de la 23.000 de euro, Volkswagen propune Taigo Star de la 19.500 de euro, Skoda Scala are un preţ de pornire de la 17.500 de euro, noul Ford Kuga atinge „borna” celor 30.000 de euro, în timp ce noul Hyundai Tucson hibrid plug-in depăşeşte 40.000 de euro.