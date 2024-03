Programul Rabla 2024 a pornit la drum. Se încurajează în special achiziţia de maşini electrice

Ministerul Mediului a lansat, marţi, 19 martie, Programul Rabla Clasic şi Programul Rabla Plus 2024, pentru autoturisme electrice şi plug-in hybrid, pentru care alocă un miliard de lei.Potrivit ministrului Mediului, Mircea Fechet, până acum prin acest program în România s-au achiziţionat peste 38.000 de autoturisme electrice.„Sunt extrem de optimist cu privire la modul în care românii vor accesa Programul Rabla Plus şi în acest an, pentru că, dacă ne uităm în 2016, în România s-au achiziţionat doar 39 de maşini electrice, în 2020, am ajuns la 2.400, în 2021, am avut peste 10.000 de maşini, în 2023, am avut peste 11.000. Deci, în toţi aceşti ani am finanţat peste 38.000 de autoturisme pur electrice şi sunt convins că unul dintre motivele principale pentru care românii au ales să achiziţioneze o maşină electrică a fost şi faptul că statul acordă această bonificaţie”, a afirmat ministrul Mediului, prezent la Fabrica Ford Otosan din Craiova, primul producător de vehicule electrice din România.În ediţia de anul acesta, finanţarea acordată în cadrul Programului Rabla Clasic se menţine la 7.000 de lei prima de casare, respectiv 10.000 lei în cazul predării a două autovehicule uzate. La prima de casare, se pot adăuga următoarele ecobonusuri: ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, al cărui sistem de propulsie generează maximum 120 g CO2/km în sistem WLTP; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru autovehiculul nou, exceptând motocicletele, echipat cu motorizare GPL/GNC; ecobonus în valoare de 3.000 lei la achiziţionarea unui autovehicul nou, exceptând motocicletele, echipat cu sistem de propulsie hibrid; ecobonus în valoare de 1.500 lei, pentru casarea fiecărui autovehicul uzat cu o vechime de cel puţin 15 ani de la data fabricaţiei şi/sau care are norma de poluare Euro 3 sau inferioară.În cadrul Programului Rabla Plus, cuantumul ecotichetului, indiferent de numărul de autovehicule uzate predate spre casare, este de: 25.500 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou pur electric sau a unui autovehicul nou cu pilă de combustie cu hidrogen, exceptând motocicleta; 13.000 lei pentru achiziţionarea unui autovehicul nou electric hibrid, exceptând motocicleta, care generează maximum 80 g CO_2/km în sistem WLTP; 13.000 lei pentru achiziţionarea unei motociclete electrice. Ecotichetul se acordă pentru achiziţionarea unui autovehicul electric a cărui valoare nu depăşeşte suma de 70.000 euro, cu TVA inclus.