Şantierul Naval din Mangalia, bântuit de „fantoma” şomajului tehnic. „Vom fi concediaţi, vom mai avea de lucru?”

Varianta şomajului tehnic pare, la ora actuală, inevitabilă la Şantierul Naval din Mangalia, unitate confruntată cu mari probleme de natură administrativă. Salariaţii cer de muncă, aşteaptă răspunsuri concrete la o serie de întrebări existenţiale şi solicită statului - acţionarul majoritar - să intervină. Există, însă, speranţe de redresare, iar următoarele două-trei săptămâni se anunţă a fi decisive.Cei 1.490 de salariaţi pe care îi are, la ora actuală, Şantierul Naval de la Mangalia, ca să nu mai vorbim despre alţi aproximativ 1.000 de lucrători, de la firmele subcontractoare, primii expuşi la „radiaţii”, se tem pentru locurile lor de muncă. Foarte curând, vor fi finalizate ultimele două proiecte, iar din aprilie, lista de comenzi este… nudă!Muncitorii cer sprijinul statului român, care, prin intermediul Ministerului Economiei, deţine 51% din acţiuni, iar discuţiile purtate între reprezentanţii ministerului şi sindicalişti au lăsat speranţa redresării. Când va deveni realitate, cât va dura perioada tulbure, ce se va întâmpla în perioada imediat următoare? Greu de precizat la acest moment.Întrebări care îşi aşteaptă răspunsulO delegaţie formată din reprezentanţi ai Sindicatului Liber Navalistul, formată din preşedintele Laurenţiu Gobeajă, vicepreşedintele Eugen Arsenie, avocat Emil Tatu, însoţiţi de secretarul general al Blocului Naţional Sindical, Horaţiu Raicu, a participat la întrunirea de la Ministerul Economiei.„Au fost două ore de discuţii îndelungate, iar la final, am plecat mai optimişti decât eram la începutul acestora, deoarece informaţiile pe care ni le-a fumizat ministrul Economiei, Ştefan Radu Oprea, au fost promiţătoare. Acesta ne-a anunţat că va vizita personal şantierul şi se va implica direct atât în redresarea unităţii, cât şi în soluţionarea finanţării pentru obţinerea acelor scrisori de garanţie”, a declarat preşedintele Sindicatului Liber Navalistul, din Şantierul Naval din Mangalia, Laurenţiu Gobeajă.Acesta a subliniat faptul că, în rândul salariaţilor, domneşte confuzia, iar oamenii vor să ştie ce se va întâmpla cu ei în perioada următoare.„Salariaţii sunt confuzi, nu au primit răspunsuri la întrebări existenţiale: vom fi sau nu în şomaj tehnic, vom fi concediaţi, vom mai avea de lucru în continuare, după perioada de şomaj tehnic sunt şanse să ne reluăm activitatea, când se va întâmpla asta?Sunt întrebări pe care, noi, sindicatul, le colectăm de la salariaţi şi încercăm să oferim răspunsuri.Sunt optimist, există şanse reale ca acest şantier să se redreseze! Până acum, nu am primit nicio notificare scrisă pentru întreruperea temporară a activităţii, adică şomaj tehnic, pentru consultări între angajator şi sindicat. Nu exclud însă ca acest lucru să se întâmple, însă, dacă aceste proiecte se vor concretiza, putem evita cel puţin pentru o perioadă astfel de măsuri”, a explicat liderul de sindicat.Următoarele două-trei săptămâni - decisive!Una peste alta, luna aprilie va fi foarte importantă pentru navaliştii din Mangalia.„Faptul că se poartă negocieri cu potenţiali clienţi este dătător de speranţe. Următoarele două-trei săptămâni vor fi decisive. Dacă se rezolvă partea financiară, să putem accesa finanţări, va fi bine.Dar lucrurile nu se pot schimba peste noapte, un proiect major urmând a demara cel mai probabil abia la începutul anului viitor. Până atunci, sunt negocieri de contracte pentru reparaţii.Repet: nu exclud varianta şomajului tehnic, există acest risc, iar oamenii sunt conştienţi de acest lucru. Văd şi ei că depozitele de materiale sunt goale, nu mai e tablă, un proiect major nu-l poţi demara fără materiale. Totul depinde de cât de repede se vor mişca cei din conducere, să se finalizeze cu bine negocierile şi să primim comenzile”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele de sindicat Laurenţiu Gobeajă.Olandezii cer despăgubiriSituaţia administrativă este destul de complicată la şantierul din Mangalia. Conflictul dintre compania olandeză Damen, acţionar minoritar (49%) şi statul român, acţionar majoritar (51%), s-a declanşat în vara lui 2023, după apariţia unei legi impuse de Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR), privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, despre care olandezii au spus că elimină posibilitatea de a mai deţine controlul operaţional şi managerial. Damen consideră că statul a încălcat acordul iniţial şi a anunţat că se retrage din asociere. Nu însă din România - îşi va continua activitatea la Galaţi! - şi nu în orice condiţii, olandezii cerând despăgubiri de ordinul sutelor de milioane de euro de la statul român.„În momentul de faţă, partenerul olandez Damen Holding BV continuă să deţină managementul şi controlul operaţional al Damen Shipyard Mangalia, în conformitate cu acordul de asociere semnat în anul 2018. Ministerul sprijină funcţionarea şi dezvoltarea şantierului în limita competenţelor pe care le are”, au transmis reprezentanţii Ministerului Economiei.Anterior întâlnirii cu sindicaliştii, ministerul Ştefan Radu Oprea a avut o întrevedere şi cu reprezentanţii directoratului Damen Shipyard Mangalia, numiţi de Damen Holding BV, preşedintele directoratului Sofien Lamiri şi Liana Constantin, membru al directoratului. Aceştia au prezentat potenţialele proiecte de reparaţii, modernizări, dar şi construcţii noi pentru care sunt în curs de ofertare şi pentru care sunt necesare scrisorile de garanţie bancară despre care amintea liderul de sindicat.