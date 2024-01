Semnal de alarmă! „Tinerii trebuie preveniţi, trebuie pregătiţi pentru viaţa la bordul navelor”

Un subiect extrem de important pentru navigatori şi nu numai, mai ales în actualul context geo-politic internaţional, a fost pus în dezbatere în cadrul unei reuniuni găzduite de capitala Norvegiei, Oslo: securitatea maritimă. O serie de pericole îi pândesc pe „slujitorii” mărilor şi oceanelor, care au nevoie de un program de protecţie specială.Tot mai multe ţări raportează întârzieri mari în lanţul de aprovizionare, tot mai mulţi armatori sunt îngrijoraţi de pericolele la care sunt expuşi navigatorii, navele şi mărfurile de la bord. În acest sens, specialişti de top din diverse sectoare ale navigaţiei şi-au dat întâlnire la Oslo, pentru a vedea ce-i de făcut.„În contextul actual, se înregistrează câteva zone fierbinţi care se tot lărgesc. Dacă s-a început cu piraţii somalezi prin anii 1997-1998, a apărut zona de instabilitate din punct de vedere al migraţiei din Marea Mediterană şi războiul din Libia, apoi războiul din Siria a venit cu noua explozie de migranţi care au fugit din calea urgiei, s-a continuat cu atacurile din ce în ce mai dese şi mai crude ale piraţilor din zona Golfului Guineea, apoi s-a înregistrat agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei şi am ajuns la insecuritatea din Gaza.Legat de Gaza, rebelii houthi, încurajaţi, antrenaţi, înarmaţi şi informaţi de ţara care doreşte să deţină controlul în zona ţărilor de origine musulmană, au început să lărgească din ce în ce mai mult lista cu ţintele lor. Iranul, de asemenea, întreţine o zonă conflictuală în Marea Arabiei până în apropiere de coasta Indiei. Mai mult, piraţii somalezi şi-au reluat atacurile mai aprig decât înainte.Acesta este contextul în care navele maritime civile transportă mărfuri şi aprovizionează lumea. La bordul lor sunt navigatori şi în primul rând viaţa acestora este ameninţată.Pe lângă aceste pericole, deloc mai puţin important este şi comportamentul echipajelor la bordul navelor faţă de mai tinerii lor colegi. Este un semnal de alarmă, iar tinerii trebuie preveniţi, trebuie pregătiţi pentru viaţa la bord, cum să evite sau să treacă peste unele probleme ale agresiunilor şi abuzurilor voluntare sau involuntare ale colegilor de echipaj”, a declarat Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi şef al Inspectoratului ITF România.O echipă ITF, în RomâniaParticipaţii la reuniunea din Norvegia au convenit ca, în toate ţările cu potenţial de forţă de muncă, să se desfăşoare un program privind combaterea agresiunilor, abuzurilor şi hărţuirilor de la navă.În luna martie a acestui an, o echipă special formată de ITF pentru astfel de riscuri, se va deplasa în România, cu scorul de a găsi o modalitate de abordare şi de a transmite tinerilor şi viitorilor navigatori, gratuit, o pregătire psihică, emoţională şi mentală adecvată înainte de a ajunge la bordul navelor.„La această întâlnire de la Oslo, pe lângă condiţiile de angajare şi explicarea în noul context a conceptelor de securitate maritimă şi de strategie maritimă naţională, specialiştii din domeniu au încercat să dea răspunsuri şi să conceapă scenarii pentru viitorul transportului maritim.Transportul maritim internaţional are nevoie de securitatea maritimă care să se regăsească în rute de transport sigure şi de programe sănătoase de dezvoltare, implementând la bord inteligenţa artificială, tehnologia, dar şi factorul uman”, a explicat liderul sindical Adrian Mihălcioiu.