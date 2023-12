Salarii neplătite, accidente de muncă, luare de ostatici. 2023, an cu probleme pentru navigatorii români

Au mai rămas doar câteva zile din 2023, iar la final de an, Sindicatul Liber al Navigatorilor a tras linie şi a făcut bilanţul activităţilor: ce a fost bine, ce mai trebuie reglat, astfel încât „slujitorii mărilor şi oceanelor” să fie în siguranţă, să poată avea o viaţă mai bună la bordul navelor.Raportul final al Sindicatului Liber al Navigatorilor pe 2023 indică faptul că, şi în acest an, „lupii de mare” s-au confruntat cu o serie de probleme, rezolvate însă graţie apartenenţei la organizaţie.„Încă un an cu probleme pentru navigatorii români şi nu numai. Din fericire, problemele apărute au putut fi rezolvate în totalitate graţie OUG 50/2022 care impune agenţiilor de crewing asigurarea angajării navigatorilor numai în baza contractelor colective de muncă standard internaţional, aceste contracte conţinând mecanismele necesare pentru îndreptarea oricăror probleme apărute în timpul muncii la bord”, a declarat Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi şef al Inspectoratului ITF România.Peste 300.000 de dolari, recuperaţi prin sindicatNu mai puţin de 175 de navigatori au apelat, anul acesta, la serviciile sindicatului. În cele mai multe dintre cazuri - 57 la număr -, a fost vorba despre neplata salariilor, alte situaţii semnalate şi rezolvate fiind cele referitoare la neplata concediului medical (cinci cazuri), accidente de muncă (trei cazuri), amânarea repatrierii (24 cazuri), compensaţii pentru invalidităţi suferite în timpul muncii (două cazuri), demitere abuzivă (un caz), comportament abuziv (un caz), informaţii privind contractele de muncă (62 cazuri), îndrumări legale (18 cazuri), luare de ostatici (un caz).De asemenea, în anul 2023, prin sindicat, s-au recuperat peste 300.000 dolari pentru navigatorii români, o sumă însemnată.În privinţa resursei umane, liderul de sindicat spune că ţara noastră stă bine la acest capitol, meseria fiind încă atractivă, în ciuda privaţiunilor şi a faptului că România nu mai are flotă.„Estimăm că un număr de 14.000 de navigatori români pleacă periodic pe mare, având contracte de muncă cu perioade determinate şi nedeterminate. Sunt aproximativ 12.500 de ofiţeri şi până la 1.500 de nebrevetaţi. 2.000 de navigatori români pleacă pe mare atât cât este nevoie pentru menţinerea brevetelor şi certificatelor, iar 5.000 de navigatori alcătuiesc corpul personalului auxiliar care lucrează pe nave pasagere, ro-ro sau nave specializate”, a explicat Adrian Mihălcioiu.În aceste ultime zile de decembrie 2023, pe mare se află aproximativ 8.000 de navigatori români.Sindicatul Liber al Navigatorilor a continuat, şi în acest an, verificarea a peste 1.200 de nave referitor la tipurile de contracte colective de muncă acoperitoare (cf. OUG 50/2022) şi a eliberat avizări pentru agenţiile de crewing în vederea autorizării.„În România, 97 de nave au fost vizitate / cazuri preluate pentru 237 de navigatori.1.020.000 dolari au fost recuperaţi de inspectorul ITF România din totalul de 50.000.000 dolari recuperaţi de cei 136 de inspectori ITF din toată lumea în anul 2023”, a punctat şeful Inspectoratului ITF România.Moment magic pentru cei miciAnul 2023 nu se putea încheia fără ca Moş Crăciun să nu-şi fi făcut simţită prezenţa. Respectând o frumoasă tradiţie, ce datează de mai bine de trei decenii fără întrerupere, organizaţia a acordat peste 800 de cadouri copiilor minori ai navigatorilor membri de sindicat.În cadrul unui eveniment găzduit de Seamen's Club Constanţa, Moşul a venit cu sacul plin de cadouri şi le-a oferit celor mici ocazia de a rămâne cu o amintire de neuitat, fotografiindu-se cu ei. Nu au lipsit nici zânele, nici prinţesele, personaje de poveste şi magicianul Adrian Cuciuc, cu toţii veniţi tocmai de pe tărâmul zăpezii, astfel că toţi copiii au plecat foarte fericiţi spre casele lor.