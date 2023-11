Epave în România, investiţii în Olanda! S-a vândut feribotul „Mangalia”, urmează „Eforie”

„Adjudecarea se va face pentru întreaga navă, mijloacele fixe aferente şi a combustibililor şi lubrifianţilor din tancul acesteia, în condiţiile «aşa cum este, acolo unde este». Nava poate fi vizionată şi inspectată la locul de acostare, la cerere, în prezenţa reprezentanţilor CFR Marfă, după achiziţionarea documentaţiei de licitaţie de către ofertanţi.



Dispar şi ultimele rămăşiţe ale celebrei flote maritime româneşti din anii comunismului. Se duc toate, încet-încet! Feribotul „Mangalia”, cel pe care încă mai flutura pavilionul tricolor, a fost vândut pe milioane bune de către proprietarul CFR Marfă, iar surata „Eforie” are mari şanse de a fi „măritată” în perioada imediat următoare. Şi de data aceasta, olandezii ne-au scăpat de toate problemele!Au cărat mii de tone de marfă, echipamente, trupe, au traversat mările şi oceanele lumii, au ajuns de fiecare dată cu bine la destinaţie. S-au schimbat însă vremurile şi odată cu ele şi interesele, iar navele feribot „Mangalia” şi „Eforie”, căci despre ele este vorba, după ce şi-au pierdut certificatele de clasificare, au devenit „epave”, zăcând la cheu de mai bine de 15 ani.Cel puţin aşa au fost etichetate de către autorităţile române, care au făcut socoteli şi au ajuns la concluzia că nu se merită să se investească în retehnologizarea lor şi că cea mai bună soluţie este să fie vândute. Având în vedere şi „mâna de ajutor” dată de Comisia Europeană, care a stabilit că ajutorul de stat primit de proprietar, CFR Marfă, în anul 2013 este ilegal acordat şi trebuie recuperat, acţiunea de vânzare a decurs drept o consecinţă logică, nesurprinzând pe nimeni.„CFR Marfă anunţă vânzarea navei ferry-boat «Mangalia» în cadrul şedinţei publice de licitaţie ce s-a desfăşurat la sediul Bursei Române de Mărfuri. Nava a fost achiziţionată de către o societate olandeză, care are ca obiect de activitate operaţiuni de shipping, la preţul de 13,2 milioane de lei”, se arată într-un comunicat de presă transmis de conducerea companiei.Ce destinaţie vor avea banii obţinuţi din această tranzacţie?„Suma va fi direcţionată către CNCF CFR SA în vederea stingerii ajutorului de stat, acesta fiind furnizor de ajutor de stat alături de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală - ANAF.CFR Marfă înregistrează în continuare o creştere a activităţii sale de transport, raportând pe primele 10 luni ale anului curent un profit operaţional de aproximativ 110 milioane de lei, respectiv venituri totale de 787 de milioane de lei, în creştere cu 33%, şi o cifră de afaceri de 641 de milioane de lei, în creştere cu 19% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut”, menţionează sursa citată.O poveste fascinantăFeribotul „Mangalia” are o poveste fascinantă: de la proiectare, construcţie, până la exploatare, transporturi de trupe, armament, dinamită - totul a fost aventură.Construită la Şantierul Naval Constanţa, nava „Mangalia” a fost lansată la apă în 1986, în februarie 1988 a plecat în probe de mare, iar în martie 1988, au fost finalizate lucrările şi a fost livrată companiei Navrom. După 1990, a devenit proprietatea SN CFR, în 1999, a susţinut, pentru o scurtă perioadă, ruta Constanţa - Derince (Turcia), apoi a efectuat prima cursă a unui feribot românesc dinspre portul Constanţa spre portul Batumi (Georgia).A rămas fără certificat de clasificare în 2008, iar până în noiembrie 2023, a „zăcut” în dana 108 a portului Constanţa Sud - Agigea, în regim de conservare.„S-a spus că «Mangalia» nu a fost o navă bună. Eu spun că nu există navă bună sau mai puţin bună, ci echipaje bune sau mai puţin bune. A fost construită pentru a naviga în Marea Neagră, a traversat Atlanticul şi încă pluteşte”, a declarat Florentin Dacian Botta, fost ofiţer mecanic la bordul „Mangaliei”.La rând, vine „Eforie”Aşadar, statul a făcut ce-a făcut şi a „scăpat” de „Mangalia”, iar pe surata sa, „Eforie”, o paşte aceeaşi soartă.„CFR Marfă se află într-un proces amplu de valorificare a mijloacelor fixe disponibile neutilizate în activitatea de transport feroviar de marfă. În cadrul acestui proces care are ca scop maximizarea veniturilor şi accelerarea acţiunii de stingere a ajutorului de stat, CFR Marfă reia şedinţa de licitaţie pentru nava feribot «Eforie», prin intermediul Bursei Române de Mărfuri (BRM)”, au transmis reprezentanţii companiei feroviare.Nava «Eforie” se află în conservare, fiind acostată în dana 108, portul Constanţa Sud - Agigea.