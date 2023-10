Banking, navigaţie, infrastructură rutieră. INFO economic

l Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis să menţină rata dobânzii de politică monetară la nivelul de 7% pe an. De asemenea, CA al BNR a hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare la 8% pe an şi a ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 6% pe an şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei şi în valută ale instituţiilor de credit. Dobânda cheie este nemodificată din luna ianuarie a acestui an, când BNR a crescut rata dobânzii la 7% pe an, de la 6,75% pe an.l Ceronav DP Training Centre este pregătit pentru noile cerinţe ale Nautical Institute pentru operatorii DP şi personalul răspunzător cu întreţinerea navelor DP. „Odată cu implementarea noilor scheme de DP, de la 1 ianuarie 2024, vom deveni unul dintre puţinele centre de formare din lume care acoperă fiecare dintre noile programe de formare DP obligatorii, toate acreditate de Nautical Institute”, au transmis reprezentanţii Ceronav.l Asocierea Maristar COM SRL - Hydrostroy AD a câştigat contractul de proiectare şi execuţie a lucrărilor de lărgire la patru benzi a DN1A, sectorul cuprins dintre Centura Bucureşti şi intersecţia cu şoseaua Chitila - Mogoşoaia, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol. Contractul are o valoare 61,56 milioane lei fără TVA şi este finanţat din fonduri europene nerambursabile, iar câştigătorul licitaţiei are la dispoziţie două luni pentru proiectare şi 10 luni pentru execuţia lucrărilor.