Directorul general al CERONAV, prezent la Ziua Maritimă Mondială 2023

Ziua Maritimă Mondială 2023 are loc în data de 28 septembrie și se celebrează la sediul Organizaţiei Maritime Internaţionale. În cadrul evenimentului, se desfășoară și cea de-a 6-a Întâlnire a Ambasadorilor Maritimi IMO.Directorul general al Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, Ovidiu Sorin Cupșa, în calitatea sa de Ambasador Maritim IMO, a primit invitația de a participa la această întâlnire.Tema Maritimă Mondială din acest an este „MARPOL la 50 de ani - Angajamentul nostru continuă”. Tema reflectă istoria îndelungată a organizației, în ceea ce privește protejarea mediului față de impactul transportului maritim, printr-un cadru de reglementare robust. De asemenea, subliniază angajamentul continuu al IMO față de această activitate importantă.„Convenția MARPOL este principala convenție internațională care vizează prevenirea poluării mediului marin de către nave. Tema acestui an promovează activitatea IMO de a proteja în continuare planeta și oceanele și subliniază importanța Convenției internaționale pentru prevenirea poluării de către nave, din cauze operaționale sau accidentale”, a declarat Ovidiu Sorin Cupșa.Întâlnirea Ambasadorilor Maritimi IMO va oferi acestora ocazia de a împărtăși, actualiza și dezbate activitățile și experiențele recente. De asemenea, ambasadorii vor fi informați despre cele mai recente modificări aprobate de ultimul Consiliu IMO și vor contribui la implementarea acestora.În seara zilei de 28 septembrie, sediul IMO va fi scăldat în lumină albastră, pentru a promova tema maritimă mondială din acest an, „MARPOL la 50 de ani - Angajamentul nostru continuă”. IMO invită participanții să lumineze clădiri, poduri, porturi, nave, monumente, muzee și alte repere emblematice, cu ocazia sărbătoririi Zilei Maritime Mondiale din 2023.IMO reprezintă forul tutelar în reglementarea şi standardizarea normelor de siguranţă, securitate şi de mediu a transportului maritim internaţional. România este stat membru al Organizaţiei Maritime Internaţionale din 20 martie 1965, aflându-se pe primul loc în Europa ca furnizor de personal pentru flota maritimă mondială.