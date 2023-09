O mică eroare, consecinţe dezastruoase! „Siguranţa la bordul navei nu trebuie privită cu superficialitate”

Viaţa pe mare nu-i deloc uşoară. Spre deosebire de joburile la uscat, marinăria presupune responsabilitate şi disciplină la nivel maxim, pentru că orice eroare, oricât de mică, poate avea consecinţe dezastruoase, mergând de la pagube materiale de milioane şi milioane de dolari, până la pierderi de vieţi omeneşti. Iar totul porneşte de la siguranţa navigatorilor. Safety first!Un volum uriaş de mărfuri - 90% din alimente, combustibil, materii prime şi produse finite - din întreaga lume sunt transportate de vapoare pe mări şi oceane. Industria maritimă are o pondere decisivă în acest context, iar navigatorii, micile „furnici” dispuse la privaţiuni şi sacrificii, au nevoie la rândul lor de siguranţă.Prima linie de apărareTransportul maritim este unul dintre cele mai mari şi riscante sectoare ale comerţului internaţional din lume. Transportul mărfurilor pe mări şi oceane implică riscuri fizice şi financiare. Fiecare parte a afacerii de transport are reguli stricte, iar prima regulă este „securitatea şi siguranţa navigatorilor”. Safety first!Despre acest aspect, mai ales în contextul în care, recent, un navigator român şi-a pierdut viaţa într-un accident petrecut pe o navă care se afla în portul Qingdao (China), am stat de vorbă cu Adrian Mihălcioiu, preşedintele Sindicatului Liber al Navigatorilor (SLN) şi şef al Inspectoratului ITF România.„Cel mai important dintre tratatele care se ocupă de siguranţa maritimă este Convenţia internaţională pentru siguranţa vieţii pe mare (SOLAS), scopul principal al convenţiei fiind acela de a specifica standardele pentru construcţia, echiparea şi exploatarea navelor.Măsurile de bază ale IMO pentru securitatea navigatorilor la nave sunt şi ele foarte importante şi cuprind reglementări obligatorii de securitate pentru fiecare navă, măsuri de securitate care trebuie luate de navigatori pentru a asigura siguranţa personală la bord, precum şi echipamente adecvate de siguranţă care trebuie să existe pe fiecare navă pentru protecţia personalului”, a declarat Adrian Mihălcioiu.Acesta consideră că echipamentul de protecţie personală (PPE) este prima linie de apărare pentru a menţine lucrătorii maritimi în siguranţă în timpul serviciului.„Armatorul şi angajatorul ar trebui să facă în aşa fel încât echipamentul să fie uşor accesibil, depozitat şi întreţinut corespunzător, inspectat şi verificat regulat.Siguranţa personală pe nave include siguranţa individuală a navigatorilor şi acoperă aspecte precum mişcarea atentă în jurul navei, manipularea regulată a încărcăturilor grele şi utilizarea corectă a echipamentului de siguranţă.Ce trebuie să poarte navigatorul la bordul navei? Îmbrăcăminte confortabilă, pantofi cu tălpi antiderapante, mănuşi adecvate pentru a proteja pielea de căldură şi contactul cu substanţe chimice. Căştile, ochelarii de protecţie, apărătoarele de urechi, centurile de siguranţă îi pot proteja pe navigatori de orice vătămare”, a explicat liderul ITF România.Atenţie la deplasarea în jurul navei!Tragicul incident din China s-a petrecut în timpul unor operaţiuni specifice, în port, iar Mihălcioiu spune că personalul de la bordul navei trebuie să acorde o atenţie maximă în astfel de situaţii, la deplasarea pe şi în jurul navei.„Când vă deplasaţi în jurul navei pe vreme nefavorabilă, este imperativ necesar să respectaţi acea îndrumare marinărească, «o mână pentru navă, o mână pentru tine», pentru a preveni căderea în mare, accidentele determinate de ruperea parâmelor sau deplasarea încărcăturii”, recomandă liderul ITF România.Acesta precizează că, la bordul navelor, există echipamente de siguranţă pentru toţi membrii echipajului - bărci de salvare, stingătoare de incendiu, echipamente medicale de urgenţă şi semnalizatoare de primejdie pentru a solicita ajutor.„Un mediu sigur nu poate fi creat decât prin dotarea navigatorilor cu echipamentul de siguranţă adecvat. Instruirea şi seminariile ar trebui să fie organizate astfel încât echipajul să fie familiarizat cu nava şi echipamentele de siguranţă.Siguranţa trebuie să fie întotdeauna o prioritate şi nu trebuie niciodată privită cu superficialitate. Navigatorii trebuie să fie conştienţi de protocoale şi proceduri, iar respectarea acestor practici îi va ajuta la atenuarea evenimentelor nesigure”, a concluzionat Adrian Mihălcioiu.