Oportunităţi de afaceri! Constanţa, pregătită să atragă investitori din Georgia şi Muntenegru

Sala „Remus Opreanu” a Palatului Administrativ din Constanţa a fost gazda evenimentului internaţional „European/Euro-Atlantic Path: Challenges, Opportunities and Best Practices”, unul dintre obiectivele manifestării fiind stabilirea de relaţii de cooperare între municipiul Constanţa şi parteneri externi, printre participanţi numărându-se primarii oraşelor Poti şi Batumi (Georgia), Bar (Muntenegru) şi Cahul (Republica Moldova).În cadrul conferinţei, Ruxandra Serescu, director general al Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, a susţinut un discurs în care a abordat, în calitate de reprezentant al mediului de afaceri constănţean, teme precum situaţia economică a judeţului Constanţa, oportunităţile de afaceri ale regiunii, atragerea investitorilor.Pe lângă beneficiile interacţiunii directe şi identificarea cadrului propice pentru acţiuni comune, evenimentul s-a concretizat şi prin semnarea unor acorduri de cooperare între municipalitatea din Constanţa şi reprezentanţii primăriilor din Bar şi Poti.XXXCamera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, în parteneriat cu Garda de Mediu, organizează, în data de 23 octombrie, de la ora 14.00, la sediul din bd. Al. Lăpuşneanu, un seminar gratuit de informare pe tema „Obligaţiile agenţilor economici cu privire la sistemul de colectare separată a deşeurilor”.„Colectarea deşeurilor este un pas important în tranziţia către un stil de viaţă sustenabil. Managementul deşeurilor implică o strategie care să conducă la creşterea gradului de colectare separată, valorificare şi reciclare a deşeurilor generate, precum şi metode prin care se pot preveni şi reduce cantităţile de deşeuri.Colectarea separată a deşeurilor este o obligaţie legală a tuturor producătorilor sau deţinătorilor de deşeuri şi are ca scop facilitarea valorificării sau tratării specifice a acestora, precum şi prevenirea poluării mediului”, au transmis reprezentanţii CCINA Constanţa.