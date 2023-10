Oportunităţi de afaceri pentru firmele constănţene, pe Noul Drum al Mătăsii

Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură (CCINA) Constanţa, în calitate de partener, a participat la evenimentul organizat, la Hotel Continental Forum, de British Romanian Chamber of Commerce şi Supreme Council of European Business, manifestare desfăşurată sub titulatura „Business Resilience Through Strategic Development - Black Sea and New Silk Road” / „Rezilienţa în Afaceri prin Dezvoltare Strategică - Marea Neagră şi Noul Drum al Mătăsii”.În cadrul conferinţei, din partea CCINA Constanţa, au luat cuvântul, prezentând opinii analitice, date comparative şi perspective, directorul general Ruxandra Serescu, Diana Cojocaru-Belteu - Manager Proiect CityInnoHub şi Bogdan Cazan - Coordonator al reţelei de sprijin pentru afaceri din estul României, parte a Enterprise Europe Network.„Discursurile au subliniat că, într-o actualitate în care riscurile din mediul de afaceri au atins cote semnificativ îngrijorătoare, este observabil cum unele companii se confruntă cu stagnarea şi eşecul, în timp ce altele îşi adaptează strategia economică din mers, ceea ce le asigură cadrul propice pentru a putea progresa şi, firesc, prospera.Totodată, vorbitorii au dimensionat dialogul la nivel internaţional, apreciind că este momentul oportun ca ţara noastră să înceapă dezvoltarea parteneriatelor economice în care companiile româneşti să vină în întâmpinarea investitorilor străini cu oportunităţi de proiecte gândite pe termen lung atât în România, cât şi în regiune”, au transmis reprezentanţii CCINA Constanţa.Un alt accent al intervenţiilor a fost pus pe necesitatea identificării oportunităţilor reale care se deschid în România, datorită poziţiei strategice pe care o ocupă la Marea Neagră şi pe Noul Drum al Mătăsii, tema în care trebuie să fie cuprinşi mai mulţi jucători: antreprenori, factori economici, autorităţi.La „Business Resilience Through Strategic Development - Black Sea and New Silk Road” s-au alăturat audienţei, participând direct la desfăşurarea manifestării, antreprenori, oameni de afaceri şi oficialităţi locale.Manifestarea a fost moderată de Alexandru Debrezeni, preşedinte al Consiliului Suprem al Afacerilor Europene.